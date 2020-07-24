Жителям 5 районов Волгограда отключат горячую воду в конце июля

24 Июль 2020 2020-07-24T09:38:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Тысячи волгоградцев в эти дни вынуждены обходиться без горячей воды, греть воду в кастрюле и купаться в тазиках. С этой пятницы к ним присоединились еще несколько домов Советского района, а в конце июля останутся без привычных удобств жители еще пяти районов Волгограда. В графике отключений горячей воды начиная с 27 по 30 июля 2020 значатся четыре улицы Дзержинского района, по два дома в Центральном и Кировском, поселок Южный в Красноармейском, а также баррикадский район в Краснооктябрьском. Домов в списке не так уж много, зато отключения будут весьма продолжительными – от одной до двух недель.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», все из-за того, что коммунальщики продолжают готовиться к предстоящей зиме. Сейчас в основном ремонтируют котельные, обновляют теплотрассы. Так что волгоградцам придется потерпеть временные неудобства, чтобы не остаться в мороз не только без горячей воды, но и без тепла.

Так что готовьтесь закаляться или подключайте водогрейки. Но учтите, что параллельно в Волгограде каждый день отключают электричество.

Смотрите, где отключат горячую воду в конце июля 2020 в Волгограде (полный график на месяц).

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 27 июля по 3 августа 2020

ул. Титова, 20А

ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А;

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;

ул. Таращанцев, 55, 61, 63

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 30 июля по 12 августа 2020

ул. К.Либкнехта, 13, 21;

пр. Жукова, 85, 95, 105,115;

ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24;

ул. Хорошева, 46,48;

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 28 июля по 10 августа 2020

ул. Скосырева, 1а, 1б;

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 30 июля по 12 августа 2020

ул. Курчатова, 10а, 18.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 29 июля по 10 августа 2020

пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

ИСТОЧНИК KP.RU