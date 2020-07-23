В четырех районах Волгограда отключат свет 24 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T18:52:57+03:00

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К концу недели волгоградцы уже порядком устали от постоянных отключений электроэнергии, газа и горячей воды. Но и в пятницу тысячам жителей города-миллионника придется вновь обходиться без спасающих от летней жары кондиционеров, электрочайников, телевизоров и прочих привычных вещей. В пятницу снова отключат свет в четырех районах Волгограда. На этот раз в опубликованном энергетиками графике отключений электричества на 24 июля 2020 снова значатся Дзержинский, Кировский, Красноармейский и Советский районы. Самые масштабные отключения в конце этой недели ожидаются в «частнике» Советского и Кировского. А после энергетики сделают небольшой перерыв и вновь продолжат плановые ремонты электрооборудования с понедельника.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», с 9 до 17.00 24 июля 2020 второй день подряд не будет света в трех домах Советского района на улице Богданова - № 1/1,1/2 и 1/3. В это же время отключат электричество на улицах частного сектора: Мушкетова, 1-12, 2-24, 2а-36, 1а-39, 41-89, 38-70; Транспортная, 2-6,3; Колхозная, 1-13, 2-18, 25; ЛЗС, 3,10,12; Палиашвили, 1-99, 2-64, 101-133а, 66-84, 135-205, 86-150; Совхозная, 2а-10, 3; Школьная 1-5а, 2-12; Абоянская; 1-4; Фомина, 1,3,5-15,6,8,8а; Ольховская, 1-11, 4; Песчаная, 1б,2г,3,5,7а; Каляева, 4,6; Кирова, 1,2,3,3а,4,5; переулок Ольховский, дома 2-6. Здесь многим жителям тоже уже приходилось обходиться без электроэнергии.

И, наконец, в Кировском районе Волгограда с 10 до 13 часов отключат электроэнергию в доме №18 на улице Колосовой. А в течение восьми часов с 9 до 17.00 света не будет на улицах по адресам: Мингечаурская, 35-51, 26-32; Абганеровская, 82-126, 103а; Строительная, 7-41, 26-68; Кизиловая, 85, 87, 42-46; Кленовая, 43-59, 48-82; Красных Партизан, 65-109, 66. Также к ним присоединятся жители переулков: Воткинский 1-9а, 2-6; Советский, 4-34; Мраморный, 17-45, 20-42; Гжатский 1-5а; Майский- II 3; Дашавский, 1-19, 4-22; Октябрьский, 1-11, 2-10.

Жителям Дзержинского района повезет больше всех. Здесь свет отключат всего на пару часов – с 9.00 до 11.00. И всего в трех домах на проспекте Жукова - №127, 129 и 131.

В Красноармейском обесточат 24 июля 2020 с 9 до 17 часов восемь улиц «частника»: Лазоревая, 143-165; Луговая, 95-123, 116-130; Минская, 150, 152, 176, 178; Союзная, 1-19, 2-16а; Куйбышева, 3-19, 8; Пригородная, 3-9, 4-10; а также Пригородный переулок – дома 3, 5, 4 и 6, и тупик Пригородный, дом 3. Они тоже попадают в график отключений не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU