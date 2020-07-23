2020-07-23T16:14:57+03:00
Общество

Новую трассу вокруг поселка Максима Горького в Волгограде пришлось изменить и сократить

Дорогу вынуждены были пустить в обход частных участков земли
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Упрдор Москва-Волгоград.Фото Упрдор Москва-Волгоград.
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На выезде из Волгограда активно идет строительство новой трассы – объездной дороги вокруг поселка Максима Горького. Эта магистраль наконец-то должна избавить волгоградцев и гостей города от пробки на железнодорожном переезде. Но в ходе строительства компания Упрдор «Москва-Волгоград» столкнулась с некоторыми проблемами. В частности, дорога уперлась в участки земли, которые так и не были выделены под строительство трассы. Пришлось оперативно вносить корректировки.

Сегодня эксперты Главгосэкспертизы России утвердили изменения, которые вынуждены были вносить в проект.

«Были выполнены все виды инженерных изысканий и внесены изменения в части планировки и межевания территории, переустройства коммуникаций, устройства искусственных сооружений и охраны окружающей среды. В результате изменения маршрута длина строительного участка сократилась на 13,72 метров», - гласит заключение экспертизы.

Напомним, новая дорога станет частью трассы А-260, которая проходит от Волгограда к Донецку, Днепру и Кропивницкому. На данном участке она пройдет частично по территории Ворошиловского и Советского районов Волгограда и Городищенского района, обогнув поселок Горьковский.

Напомним, что движение по этой дороге обещали запустить уже в сентябре 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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