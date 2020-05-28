Движение по дороге вокруг поселка Максима Горького откроют в сентябре 2021-го

Дождались. Больше не придется водителям часами стоять на железнодорожном переезде в поселке Максима Горького в Волгограде. Больше не придется терять время, пропуская составы. Здесь строят дорогу в объезд. Строят активно. Насыпь готовы, дорожники устраивают выравнивающий слой из щебня и начинают укладку асфальта. В сентябре 2021 года обещают открыть движение по новой магистрали. Сегодня на объекте побывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Посмотрел, как идут работы, оценил масштабы.

Глава региона остался доволен темпами и качеством работ на объекте.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Шесть лет назад, оценивая масштабы проблемы, мы думали, что решить ее практически невозможно. Но мы это сделали. В 2016-м построили путепровод над самым проблемным переездом у поселка Максима Горького. Теперь строим обход вокруг поселка. Не скрою, было много проблем и с коммуникациями на этом участке дороги и с подрядчиком. Но сегодня мы можем уже сказать – задачи, поставленные, мы выполнили. И, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса работы выполняются в установленные сроки и с надлежащим качеством - это очень важно. Я полностью удовлетворен тем, как идет строительство. В 2021 году первые машины пойдут вокруг переездов по временной схеме. К концу 2020-го этот объект введем в эксплуатацию, - пообещал глава региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/781702" frameborder="0"></iframe> Андрей Бочаров рассказал о планах реконструкции трассы Волгоград-Каменск-Шахтинский.Екатерина СИМОХИНА

Дорога полностью обогнет поселок Максима Горького.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Впервые о том, что в Волгограде построят обход вокруг Горьковского, заговорили в начале 2019-го. А в ноябре прошлого года приступили к работам. Реконструкция ведется на участке с 11 по 24 километр трассы А260 Волгоград-Каменск-Шахтинский. Кроме нового 13-километрового участка дороги, здесь построят три путепровода и две транспортные развязки в местах примыкания обхода Горьковского к трассе А-260 – на 13 и 21 километрах.

180 свай одного из путепроводов уже забили.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первым делом приступили к возведению путепровода на 21-м километре. Уже забили порядка 180-ти свай для формирования опор будущего сооружения. Также до конца 2020-го планируют построить путепровод на 18-м километре трассы. Он как раз пройдет над самым напряженным участком железнодорожной ветки и навсегда закроет проблему автомобильной пробки на переезде.

Насыпь будущей трассы готова, сейчас делают выравнивающий слой из щебня и начинают укладку асфальтаФото: Екатерина СИМОХИНА

- Работы идут с опережением графика на всем протяжении дороги. Уже приступили ко второму этапу. До конца года планируем начать и третий этап, чтобы к сентябрю 2021 года запустить движение транспорта в двухполосном режиме вокруг поселка Максима Горького, - говорит начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин. - В ходе строительства используем новые технологии - покрытие с применением модернизированного битума, экономичное освещение.

Вообще, обход вокруг Горьковского будет представлять из себя четырехполосную магистраль с освещением, развязками, разделительным барьерным ограждением по оси и придорожной инфраструктурой. Это будет дорога категории I-Б. Пропускная способность – 38 тысяч автомобилей в сутки.

Уже в следующем году по этой дороге поедут машины.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Предусмотрели и съезды с трассы в поселок Максима Горького и Студено-Яблоновки. На съездах поставят остановки, сделают тротуары и даже пандусы для маломобильных граждан. А на повороте к микрорайону сделают пешеходный переход со светофором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/781705" frameborder="0"></iframe> Начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград о том, как строят объезд вокруг поселка Максима Горького в Волгограде.

- Формирование транзитного направления вокруг поселка Максима Горького не только улучшит экологию этого населенного пункта, но и увеличит скорость движения на данном участке до 90 километров в час, что сократит водителям время и нервы, - отмечают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Стоимость всего проекта - 2,1 миллиарда рублей. Полностью завершить реконструкцию участка дороги планируют в 2022 году.

После реализации этого проекта в планах - сделать обход вокруг поселка Новый Рогачик.

- Но на этом работы на ростовском направлении не остановятся. Вместе с Министерством транспорта РФ и Росавтодором нам надо определиться по третьему проблемному участку – обход вокруг Нового Рогачика, - поделился планами Андрей Бочаров. – И тогда мы получим полномасштабный крупнейший проект на юге России, который позволит повысить интенсивность транспортного движения и безопасность на объекте и в примыкающих населенных пунктах.