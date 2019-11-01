В Волгограде начали строить объезд вокруг поселка Максима Горького

Водители, которые часто ездят из Волгограда в ростовском направлении, знают, как это терять драгоценное время на железнодорожном переезде у поселка Максима Горького. Знают, сколько нервов стоит проехать данный участок дороги. Поэтому, завидев здесь дорожную технику, очень обрадовались. Да, в Волгограде действительно приступили к строительству обхода вокруг микрорайона Горьковский. И уже через пару лет здесь появится новая 4-полосная магистраль с освещением, с развязками и отличным покрытием.

Движение по новой дороге откроют уже в 2021 году. Стоимость магистрали - 2,1 миллиарда рублей. Почти 500 миллионов на строительство рублей выделено уже в этом году.

Движение по новой дороге обещают запустить уже в 2021 году. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

- Работы ведутся на участке с 11 по 24 километр в рамках реконструкции федеральной трассы А-260, - уточняют в подведомственнои Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Сейчас на объекте ведется устройство земляного полотна и дорожной одежды для будущего расширения проезжей части. Началась укладка нижнего слоя асфальтобетона на развязке у выезда из микрорайона Горьковского.

Вот так пройдет новая дорога в обход микрорайона. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Кроме непосредственно нового 13-километрового участка дороги, здесь построят две транспортные развязки в местах примыкания обхода Горьковского к трассе А-260 – на 13 и 21 километрах.

- Дорожники возведут развязки в разных уровнях, а также обеспечат беспрепятственное пересечение автомобилистами железнодорожной ветки, - уточняют в Упрдоре.

Проще говоря, дорога пойдет над путями, и водителям больше не придется стоять на переезде.

Построят 13 километров новой магистрали. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Не забудут и о жителях поселка Максима Горького и Студено-Яблоновки, к этим населенным пунктам с трассы сделают съезды. Установят там новые остановочные комплексы с автопавильонами, сделают тротуары, перильные ограждения и пандусы для маломобильных граждан.

Кроме того, на повороте к микрорайону сделают пешеходный переход со светофором.

- Для разделения транспортных потоков установят металлическое барьерное ограждение по оси трассы, что снимет риск лобовых столкновений. Участок будет полностью освещен на всем протяжении, - уточняют в Упрдор Москва-Волгоград.

дорога пойдет над путями, и водителям больше не придется стоять на переезде. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

И добавляют, что эта дорога попала в Комплексный план магистрального развития и расширения транспортной инфраструктуры, та как трасса А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский входит в состав самого длинного европейского маршрута Е40, обеспечивающего выход к портам Каспийского бассейна и сопредельным государствам.