Четыре района Волгограда оставят без света 23 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T00:12:57+03:00

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Грядущий четверг станет для некоторых волгоградцев очередным испытанием на прочность. Из-за плановых ремонтов ресурсники отключат газ в двух районах Волгограда. Кто-то уже сидит без горячей воды. А жители отдельных жилых кварталов четырех районов города останутся в этот день без света, будут переживать жару без сплит-систем, а также прочей электротехники. В опубликованном ресурсоснабжающей компанией графике отключений электричества на 23 июля 2020 снова четыре района Волгограда – Кировский и Советский, Ворошиловский и Центральный. Больше всего улиц обесточат в частном секторе Ворошиловского и Кировского, а вот остальные два района отделаются легким «испугом».

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», с 9 до 17.00 23 июля 2020 обесточат два дома в центре города на улице Скосырева - №1а и 1б (общежитие). В это же время без электричества останутся три дома на улице Богданова в Советском районе - № 1/1, 1/2 и 1/3.

Самыми продолжительными отключения электроэнергии 23 июля 2020 будут в Ворошиловском районе в «частнике» и на дачах. С 8 до 17 часов отключат свет на улицах по адресам: Актюбинская, 3-11, 2-16; Благодатная, 38; Верейская, 7 и 9; Вознесенская, 1-21; Вьюжная, 1-113, 150-154; Дружбы, 36; Полетаевская, 32; Светлоградская, 25-57; Сердобская, 2-32, 3-27; Солдатская, 1-25, 33, 35, 4-8, 24, 32; Солнечная, 1-5, 15; Серноводская, 1, 3, 13, 14, 15, 31, 36, 46. Также в списке огтключений СНТ Дружба – улица Семёнова-Тян-Шанского, дома № 44/123, 44/121, 44/129, 44/142, 44/143, 44/148, 44/155, 44/120, 44/132, 44/136, 44/129-44/133, 44/115, 44/116, 44/117; ПСО Победа: улица Неждановой, 10К/21-10К/31, 10К/20-10К/34, 10Д/112, 10Д/116, 10Д/118, 10Д/126, 15; Абрамов, 10Д/78, 78 массив основной; СНТ Волжанин: улица Вьюжная, 2/31; СНТ Отдых и СНТ Содружество.

А с 9 до 17 часов электричество отключат на улицах: Ленкоранская, A1-а; Лугопольская, 1-35, 2-22; Ставропольская, 75а-87, 92-102а; С. Филиппова, 65а-85а, 52-60а; Чарджуйская, 17-37а, 42-60; Чебоксарская, 13, 17, 23, 8-26; Читинская 1-23,12-34. Часть домов будут сидеть без света не впервые.

Также на восемь часов отключат свет в четверг жителям Кировского района, проживающим на 19 улицах по адресам: Вишневая, 2-18а; Долгопрудная, 1-33, 2-18; Дубовая, 3-33, 20, 22; Ильмовая, дома № 3, 11-15, 4, 18, 21 и 30; Кременская, 55а-79, 60-100; Косогорная. 1-21, 2 и 2к; Ореховая, 2, 30, 36; Павлодарского, 1-21, 2-22; Партизанская, 2-36, 3-35; Песчанная, 1-25, 2, 6-80; Рябиновая, 15а-69, 12-54; Сенная, 1-7; Соленая, 7-27, 6-18; Травянная, 1-71, 2а, 2,4; Шаблиевская, 69-111, 44-84; Энергетиков, 2-46; Ясеневая, 3-63, 2-4; переулок Кирова, 3,4-10. И уже в который раз обесточат дома №1-10 в Военном городке.

ИСТОЧНИК KP.RU