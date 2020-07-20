Волгоград и Волжский вновь бьют рекорды по коронавирусу

20 Июль 2020 2020-07-20T13:25:47+03:00

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На сегодня в Волгоградской области вновь 93 новых заболевших коронавирусом. И снова свои рекорды бьют Волгоград и Волжский. В областном центре заразились ковидом еще 54 человека, а во втором по величине городе зафиксировали сразу 15 новых случаев. Также списки коронавирусных пациентов пополнили на четыре человека Камышин, на три – Городищенский и Среднеахтубинский районы. В целом же география распространения коронавируса на 20 июля 2020 включает 12 районов Волгоградской области. В большинстве из них по одному – два заразившихся.

По данным оперштаба, по два заболевших коронавирусом добавилось в Жирновском, Палласовском, Светлоярском, Котовском и Чернышковском районах, прирост заразы в них остается стабильным.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 20 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По одному ковидному пациенту внесли в списки Ленинский, Дубовский и Суровикинский районы региона. А также Нехаевский, где заболевших всего три десятка – в разы меньше, чем у соседей. Лидеры все те же уже который месяц. А в регионе тем временем собрались по очереди закрывать ковидные госпитали на дезинфекцию, чтобы подготовить их к следующей вспышке заболевания. Ожидают вторую волну коронавируса, когда волгоградцы начнут возвращаться из отпусков, проведенных на море и в других регионах страны. А пока работающих на передовой борьбы с инфекцией врачей отпустят в более чем заслуженный отпуск.

Пока же среди новых случаев коронавируса нет завозных, правда, две трети волгоградцев не знают, как и от кого могли подхватить заразу. Чаще всего заболевают люди солидного возраста. Снова 44 из 93 новых заразившихся на сегодня старше пятидесяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU