Коронавирус в Волгоградской области, последние новости к 20 июля: плюс 93 заболевших

Более восьми тысяч жителей Волгоградской области заразились коронавирусной инфекцией с начала мировой пандемии. Ежедневный прирост за сутки – около ста человек.

Статистка распространения коронавиурса в области. Фото: ИЦК

По оперативным данным ИЦК, на утро 20 июля 2020 года в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 стало на 93 пациента больше. Несмотря на лето жаркую погоду, зараза продолжает распространяться по территории страны и нашего региона.

Фото: ИЦК

Для того, чтобы говорить о стабилизации ситуации, необходимо учесть соотношение заболевших и выздоровевших, а также смертность. Сегодня домой отправились всего 9 человек, что почти в десять раз меньше прироста (всего полностью вылечились более 4,6 тысяч). Статистика смертности не изменилась – 53 волгоградца погибли от ковида. В стационарах и на амбулаторном лечении находятся около 3,5 тысяч пациентов.