Еще 64 жителя Волгограда подхватили коронавирус

16 Июль 2020 2020-07-16T15:04:59+03:00

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 16 июля 2020 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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На 15 июля среди 91 заболевших коронавирусом жителей Волгоградской области нет тех, кто выезжал бы за пределы региона. В основном заражаются от знакомых и коллег. Много среди них возрастных пациентов – в возрасте старше пятидесяти сразу 39 человек. Волгоград вновь поставил своеобразный рекорд - плюс 64 заболевших за сутки. А в Волжском всего четыре новых случая, как и в Котельниковском районе. Остальные заразившиеся ковидом распределены по районам в Волгоградской области. География распространения коронавируса на сегодня, 15 июля 2020, включает 15 районов региона.

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, по два новых ковидных пациента добавилось накануне практически во всех лидирующих по числу заболевших районах. Среди них Камышинский, Николаевский и Палласовский, близкие к Волгограду Городищенский и Светлоярский.

По одному заразившемуся на сегодня в приближающемся к сотне ковидных жителей Ленинском и Дубовском районах, у «передовиков» пандемии Михайловки и Урюпинска. По одному новому случаю и в Даниловском, Октябрьском, Новоаннинском, Фроловском и Старополтавском районах, где общее число инфицированных в районе полусотни.

Первая смерть зафиксирована в Камышинском районе, а в Волгограде летальных исходов уже 15. Умерли пятеро жителей Михайловки, и по четыре жизни коронавирус унес в Волжском, Котельниковском и Николаевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU