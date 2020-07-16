2020-07-16T11:20:24+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса умер 57-летний мужчина из Камышина

«Комсомолке» в оперштабе рассказали подробности о 51-й жертве COVID-19 в регионе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У мужчины был ряд хронических заболеваний, и медики не смогли его спасти.У мужчины был ряд хронических заболеваний, и медики не смогли его спасти.Фото: Иван МАКЕЕВ
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57-летний мужчина из Камышина стал 51-м в списке жертв коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Сегодня, 16 июля, в оперативном штабе региона официально подтвердили: камышанин скончался именно от осложнений, вызванных COVID-19. При этом информацию о том, где мужчина заразился, не предоставили.

- Житель Камышина, как и многие, почувствовав недомогание, не торопился идти в больницу. Лечился дома самостоятельно. Но спустя пять дней его состояние стало резко ухудшаться, и он вызвал «скорую» помощь. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу №1 города Камышина. Там у него подтвердился опасный диагноз COVID-19 с двусторонней пневмонией, Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось.

В оперштабе уверяют, что следовали всем рекомендациям Минздрава РФ по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Но у камышанина были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы, а также сахарный диабет. Коронавирус только усугубил и вызвал осложнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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