От коронавируса умер 57-летний мужчина из Камышина

16 Июль 2020 2020-07-16T11:20:24+03:00

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57-летний мужчина из Камышина стал 51-м в списке жертв коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Сегодня, 16 июля, в оперативном штабе региона официально подтвердили: камышанин скончался именно от осложнений, вызванных COVID-19. При этом информацию о том, где мужчина заразился, не предоставили.

- Житель Камышина, как и многие, почувствовав недомогание, не торопился идти в больницу. Лечился дома самостоятельно. Но спустя пять дней его состояние стало резко ухудшаться, и он вызвал «скорую» помощь. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу №1 города Камышина. Там у него подтвердился опасный диагноз COVID-19 с двусторонней пневмонией, Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось.

В оперштабе уверяют, что следовали всем рекомендациям Минздрава РФ по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Но у камышанина были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы, а также сахарный диабет. Коронавирус только усугубил и вызвал осложнения.

ИСТОЧНИК KP.RU