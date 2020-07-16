2020-07-16T11:39:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости к 16 июля: умер уже 51 человек

«Комсомолка» собрала последние данные по ситуации с COVID-19 к 16 июля 2020 года: плюс 91 новый заболевший и 132 выздоровевших
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Цифры по коронавирусу, кажется, замерли в Волгоградской области в одной поре: ежедневно фиксируют плюс-мину 90 новых случаев. Так, вчера, 15 июля, было 93 новых заболевших, сегодня, 16 июля, их 91 человек. По итогу с начала пандемии в Волгоградской области заболели COVID-19 уже 7785 человек. По последним данным ИЦК увеличилось и число летальных случаев в нашем регионе: за последние сутки плюс 1 умерший. Всего коронавирус унес жизни уже 51-го волгоградца.

51-м в этом смертельном списке стал житель Камышина. Как это часто бывает, мужчина пытался долгое время самостоятельно лечиться дома, а когда попал в больницу, было уже поздно.

Инфографика ИЦК.

Инфографика ИЦК.

К середине июля коронавирус перешел из прогрессирующей фазы в вялотекущее состояние. Вспышек нет, но, тем не менее, COVID-19 никуда не исчез. А вот волгоградцы уже изрядно расслабились: далеко не все соблюдают масочный режим, устраивают массовые праздники, и уж точно не соблюдают дистанцию. А зря. Цифры говорят о том, что если люди не будут действовать согласно предписаниям Роспотребнадзора, к осени в область может прийти вторая волна коронавируса.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Пока что, в целом в России ситуация спокойная: за последние сутки зафиксировано 6428 новых случаев в 85 регионах. Волгоградская область в этом списке занимает уже 23-е место, и четвертое - среди регионов Южного федерального округа.

Инфографика ИЦК.

Инфографика ИЦК.

В волгоградских госпиталях медики уже набрались опыта в лечении COVID-19, плюс новое оборудование и методы, и как следствие – все больше людей успешно излечиваются от нового вируса. За минувшие сутки больницы покинули еще 132 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Коронавирус вмешался: в двух вузах Волгограда ввели антикризисные тарифы на платное обучение
От коронавируса умер 57-летний мужчина из Камышина
Благотворительность помогла двум волгоградским бутлегерам избежать колонии
В Волгоградской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
В Волгограде приступили к ремонту улицы Закавказской
Рокировки в «Роторе»: Полубояринов ушел, Медведь пришел
В Волгограде фирма незаконно заработала 320 миллионов рублей
«Сильно болят кости попы, настроение 1000%!» - Елена Исинбаева пересела на велосипед
День города 2020 в Волжском: программа мероприятий
Волгоградка из ревности сожгла дом соседки: погибли трое, включая ребенка
В шести районах Волгограда отключат свет 16 июля
«Он уже взрослый»: волжанин отказался платить алименты 16-летнему сыну
Советский район Волгограда 16 июля оставят без воды
В Светлоярском районе расчистят и расширят пруд Плотинка
В лидерах по заболевшим коронавирусом Волгоград и Городище
В Волжском насмерть разбился байкер
Два волгоградца украли у приятелей-грабителей полмиллиона рублей
В пойме реки Царицы в Волгограде появится арт-студия песочной терапии
Под Волгоградом столкнулись бензовоз и иномарка: водитель погиб, машины сгорели
На центральном рынке Волгограда открывают павильоны для дачников и садоводов