Коронавирус в Волгоградской области, последние новости к 16 июля: умер уже 51 человек

Цифры по коронавирусу, кажется, замерли в Волгоградской области в одной поре: ежедневно фиксируют плюс-мину 90 новых случаев. Так, вчера, 15 июля, было 93 новых заболевших, сегодня, 16 июля, их 91 человек. По итогу с начала пандемии в Волгоградской области заболели COVID-19 уже 7785 человек. По последним данным ИЦК увеличилось и число летальных случаев в нашем регионе: за последние сутки плюс 1 умерший. Всего коронавирус унес жизни уже 51-го волгоградца.

51-м в этом смертельном списке стал житель Камышина. Как это часто бывает, мужчина пытался долгое время самостоятельно лечиться дома, а когда попал в больницу, было уже поздно.

Инфографика ИЦК.

К середине июля коронавирус перешел из прогрессирующей фазы в вялотекущее состояние. Вспышек нет, но, тем не менее, COVID-19 никуда не исчез. А вот волгоградцы уже изрядно расслабились: далеко не все соблюдают масочный режим, устраивают массовые праздники, и уж точно не соблюдают дистанцию. А зря. Цифры говорят о том, что если люди не будут действовать согласно предписаниям Роспотребнадзора, к осени в область может прийти вторая волна коронавируса.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Пока что, в целом в России ситуация спокойная: за последние сутки зафиксировано 6428 новых случаев в 85 регионах. Волгоградская область в этом списке занимает уже 23-е место, и четвертое - среди регионов Южного федерального округа.

Инфографика ИЦК.

В волгоградских госпиталях медики уже набрались опыта в лечении COVID-19, плюс новое оборудование и методы, и как следствие – все больше людей успешно излечиваются от нового вируса. За минувшие сутки больницы покинули еще 132 пациента.