Советский район Волгограда 16 июля оставят без воды

Воды не будет с утра до вечера. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

«Концессии водоснабжения» в этот четверг решили менять ржавый магистральный водовод на проспекте Университетском. На работы уйдет целый день. А жителям почти полсотни улиц Советского района Волгограда придется 16 июля 2020 весь день провести без питьевой воды. Отключат холодную воду с 9 утра до 21.30. Так что не забудьте набрать воды, иначе ни помыться, ни охладиться с утра до вечера не получится.

График отключений уже опубликован. Без питьевой воды в четверг останутся тысячи волгоградцев. Правда можно будет набрать живительной влаги из водовозок. Как они будут передвигаться по району и в какой момент подъедут к вашему дому, можно узнать по телефону (8442) 99-67-96.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, 16 июля 2020 с утра до вечера отключат холодную воду в большом массиве частного сектора. Затронет улицы Балакирева, Боровую, Выборгскую, Высотную, Гудовскую, Дебальцевскую, Докторскую, а также Заповедную, Звездную, Зональную, Изумрудную.

Попадут под отключение воды и улицы: Кайсацкая, Китайская, Кондукторская, Крутая, Курганная, Невинномысская, Овражная, Плодородная, Палехская, Радужная, Слесарная, Суворова, Таежная, Шахтинская, Электролесовская и Ямская.

Отключат 16 июля 2020 воду и в многоэтажках Советского района Волгограда по адресам:

- ул. 35-й Гвардейской дивизии, 1/1, 3/1, 3-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 38, 40-44

- ул. Алексеевская, 2/1

- ул. Балакирева, 2

- ул. Белгородская, 3, 4, 5, 7

- ул. Калининградская, 2, 3, 5, 7-26

- ул. Краснопресненская, 1, 1а, 2, 2а, 2/2, 3-20, 22, 24, 26, 28, 34

- ул. Крепильная, 130

- ул. Логовская, 1, 2, 4, 6

- ул. Петроградская, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

- ул. Стахановская, 5, 5а, 7, 9

- ул. Стройдеталь, 13

- пер. Удмуртский, 102, 105, 106

- пр. Университетский, 34, 36, 38, 40, 45, 49, 57, 61, 63, 65, 67, 69,71

- ул. Ухтомского, 2, 2а, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 35

- ул. Электролесовская, 2, 4а, 3