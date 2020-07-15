В шести районах Волгограда отключат свет 16 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T16:33:00+03:00

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Снова в Волгограде продолжаются временные отключения жителей от коммунальных услуг. На четверг, 16 июля 2020 в Советском районе Волгограда отключат холодную воду – будут менять прохудившиеся трубы. В этот же день на две недели оставят без горячей воды жителей Кировского, а на следующий – Советского района. А энергетики из-за плановых работ на электросетях снова оставят без электричества частично сразу шесть районов Волгограда, в том числе и Советский. В графике отключений света на 16 июля 2020 года – Дзержинский и Центральный, Советский и Кировский, Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы областного центра. В большинстве из них жилые кварталы обесточат с 9 утра до 17.00. Но будут и менее продолжительные отключения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», отключения света 16 июля 2020 Дзержинский район затронут меньше всего. Там обесточат с 13 до 17 часов всего два дома на улице Полоненко – № 6 и 8. Зато сидеть без электричества их жители будут уже в который раз. На Красном второй день подряд будут греться холодильники и не работать насосы в поселке Металлургов. Попадут под отключения дома 1, 12, 13, 14, 16 - 19, 21 - 25, 31. Не будет электроэнергии с 9 до 17 часов.

В Центральном районе также энергетики затронут всего четыре дома на проспекте Ленина, 29; и 13-й Гвардейской, 13, 13а и 15. Свет отключат 16 июля с 9.00 до 17.00.

На Тракторном также с 9 до 17 часов не смогут воспользоваться сплитами и прочими бытовыми приборами обитатели частного сектора на улицах: Путиловская, 7-37; Дружбы Народов, 2а-48а, 22, 24, 1-47; Дзержинского, 57-85, 44-84; Бехтерева; 2-14, 39; Сенявина; 1-47, 2-48; Дежнева, 15-69, 2-64; Привокзальная, 8-68; Бурмакова, 1-29а, 2-30; Дундича, 27а-27д, 29 и 2-20. В Кировском в это же время обесточат дома по адресам: Воронкова, 4-42; Пятигорская, 18-44; Щедрина, 5-31, 10-34; Писемского, 1-25.

И, наконец, многострадальный Советский район Волгограда. С 8 часов утра до 17.00 здесь снова отключат электричество в Родниковой долине на улицах Грибанова (дома № 2, 2а,2б, 4,4а, 4б, 6, 7, 7а, 7б и 8) и Солнечникова (дома № 1, 3, 5, 7).

На час позже 16 июля 2020 отключат свет в домах «частника» Советского района на улицах по адресам: Абоянская, 1-4; Каляева, 4, 6; Кирова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5; Колхозная, 1-13, 2-18, 25; Совхозная 2а-10, 3; Мушкетова, 2,2а-36, 1, 1а-39, 41-89, 38-70; Транспортная, 2-6, 3; ЛЗС 3, 1-12, 2-24; Палиашвили; 1-99, 2-64, 101-133а, 66-84, 135-205, 86-150; Песчаная, 1б, 2г, 3, 5, 7а; Школьная, 1-5а, 2-12; Фомина, 1, 3, 5-15, 6, 8, 8а; Ольховская, 1-11, 4; переулок Ольховский, 2-6.

Смотрите также полный график отключения горячей воды в июле 2020 года в Волгограде (список адресов).

ИСТОЧНИК KP.RU