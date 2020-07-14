Пять районов Волгограда останутся без света 15 июля

14 Июль 2020 2020-07-14T16:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Энергетики «Россети ЮГ - Волгоград» продолжают плановые ремонты на сетях электроснабжения города. А это значит, что каждый день тысячам волгоградцев приходится несколько часов обходиться без электричества и возможности пользоваться сплит-системами и прочей бытовой техникой. В среду отключат свет в нескольких микрорайонах. В графике отключений электричества на 15 июля 2020 года снова значатся сразу пять районов Волгограда: Дзержинский, Советский и Ворошиловский, Краснооктябрьский и Тракторозаводский. Именно там идут самые масштабные работы по ремонту электрооборудования. Правда, на этот раз отключения света будут не столь объемными, как в предыдущие дни.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, отключения света 15 июля 2020 с 9 до 12 часов снова затронут улицы Богунскую (7, 9, 9а и 11); Гончарова, 10; Таращанцев (дома №11 и 13), а также переулок Демократический (дома № 2, 3,4, 6,7, 8) в Краснооктябрьском районе. Также с 9 до 17 часов обесточат дома в поселке Металлургов, 1, 12 – 18 (четн.), 13, 17 – 25 (нечет.), 22, 24, 31.

На Тракторном без подзарядки с 9 до 12.00 останется всего один дом – на улице Колумба, 14. В Советском районе Волгограда электричество отключат с 9 до 17 часов на двух улицах в Родниковой долине: Грибанова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6,7, 7а, 7б, 8; Солнечникова, 1, 3, 5, 7. Здесь также уже отключали свет.

В Дзержинском также обесточат всего два дома и тоже не впервые. Попадут под отключения 15 июля 2020 дома № 6 и 8 на улице Полоненко. Не будет света с 10 до 13 часов. А в Ворошиловском отключат электричество в частном секторе на пяти улицах по адресам: Ардатовская, 77; Гродненская, 94-201; Детская, 13-27; С.Филиппова, 75 и 77; а также в переулке Василеостровском, 1-11, 2-26. Продлятся ремонтные работы на электросетях с 13.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU