В пяти районах Волгограда отключат свет 14 июля

13 Июль 2020 2020-07-13T17:50:09+03:00

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В жилых кварталах Волгограда продолжаются плановые ремонты электрооборудования. Во вторник энергетики выйдут как на новые объекты, так и на те, где работали на этой и на прошлой неделе. А, значит, жителям отдельных улиц пяти районов Волгограда снова придется провести день без электричества, с греющимися холодильниками и без охлаждающих в палящий зной комнаты сплит-систем. В графике отключений света на 14 июля 2020 указаны Кировский и Красноармейский, Краснооктябрьский и Дзержинский, а также Ворошиловский районы Волгограда. В большинстве из них электричества не будет с 9 до 17 часов, хотя жителям Ворошиловского района потерпеть неудобства придется лишь с 13 до 17 часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, отключения света 14 июля 2020 затронут четыре улицы частного сектора Ворошиловского района: Симбирскую, 6, 13-21; Царицынской обороны, 2, 10-32, 1-27; Серпуховскую, 1-5, 6-22; а также переулок Симбирский, 5 и 5а. В Краснооктябрьском не будет электричества весь день в шести домах на улицах Поддубного, 14а; Штеменко, 53 и 55; Бажова, 7, 9 и 11.

Больше всего под отключения во вторник попадут жители Дзержинского района Волгограда. Там с 9 до 17.00 обесточат улицы: Московская, 6а, 6-18; Полоненко, 6 и 8; Закарпатская, 1-31; Великолукская, 7-39, 10-42; Мариновская, 10-42, 11-43; Береславская, 2-41, 1-43; Водораздельная, 14-41; Новосокольническая, 41-58, 16; бульвар 30-летия Победы, 6 и 16.

В Кировском не будет света 14 июля 2020 на четырех улицах по адресам: Одоевского, 50, 52, 57; Быстрова, 54; Изоляторная, 2; 64-й Армии, 55, 57, 59, 61. А в Красноармейском – в «частнике» на улицах: Минской, 211-249, 234-240; Марата, 2-20; Руставели, 1-23, 2-24; Лесобазовской, 1-27; Симферопольской, 230-236, 251-255. Кварталы обесточат с утра до вечера.

Кроме того, в середине июля волгоградцев ждут очередные отключения горячей воды (список адресов).

ИСТОЧНИК KP.RU