2020-07-08T23:18:01+03:00
Происшествия

Пожары локализованы: в Волгоградской области огонь от жилых домов отбивали тысяча спасателей

В поселках выставлены караулы
Екатерина МАЛИНИНА
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С огнем боролись всем миром.С огнем боролись всем миром.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгоградской области сумели справиться с пожарами, которые 8 июля угрожали не только полям и степям, но и населенным пунктам. Особенно не просто пришлось сотрудникам МЧС в Иловлинском, Михайловском, Ольховском районах. Сейчас спасатели заливают локальные очаги. В Ольховском районе прошло заседание оперативного штаба, который возглавил губернатор Андрей Бочаров.

Как рассказал «КП-Волгоград» временно исполняющий обязанности начальника МЧС по Волгоградской области Николай Любавин, с огнем боролись более тысячи сотрудников ведомства, в тушении задействовали более 300 единиц техники. И сегодня вечером работа спасателей не закончилась. Предстоит непростая ночь и утро. По прогнозам ожидается усиление ветра, грозы. Будет по-прежнему жарко.

Заседание штаба прошло в Ольховском районе. Фото: администрация Волгоградской области

Заседание штаба прошло в Ольховском районе. Фото: администрация Волгоградской области

Кстати, боролись с огнем не только профессионалы. Местные жители, фермеры, полицейские, защищали хутора от огня. Как отметил губернатор, только всем миром удалось отстоять населенные пункты и не допустить жертв.

Всю ночь возле сел будут дежурить отряды караульной службы. Это должно защитить от неуправляемой стихии.

Вертолет Ми-8 пока останется в распоряжении региона – до того, как ситуация стабилизируется. Кроме того, в Москве для Волгоградской области зарезервирован ИЛ-76, который в любую минуту может вылететь, если того потребует ситуация.

А пока волгоградцев просят не посещать леса, не оставлять мусор, не разводить костры. В случае пожара обязательно сообщать о нем дежурному МЧС.

Напомним, огонь уничтожил 15 строений на хуторе Княжеский-2. Вынуждены были эвакуировать людей из села Липовка Ольховского района, так как была высока угроза для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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