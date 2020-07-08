2020-07-08T16:05:32+03:00
Происшествия

В Волгоградской области полыхают поля: огонь угрожает жилым домам

Горит пшеница в Михайловском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Огонь подбирается к жилым домам.Огонь подбирается к жилым домам.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Тревожные известия поступают из Михайловского района Волгоградской области. В эти минуты там тушат большой пожар. Горят поля с пшеницей. Не горят, полыхают. Да так, что на борьбу с огнем пришлось бросить все силы МЧС. Из-за сильного ветра огонь распространяется стремительно и уже подходит к жилым домам. Людей из близлежащего поселка в срочном порядке эвакуируют.

Как сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило к ним на пульт управления сегодня, 8 июля, примерно в час дня. Люди сообщили, что полыхают поля неподалеку от населенного пункта Княжеский-2. В срочном порядке на место ЧП уже направили отряды спасателей. Как выяснилось на месте, очагом возгорания стало поле с пшеницей.

От сорокоградусной жары, которая установилась в Волгоградской области в последние дни, высохло все. Трава горит, как спичка. Ситуацию усугубляет ветер, порывы которого сегодня достигают 15-18 метров в секунду. Есть угроза распространения пожара на населенный пункт.

Силами администрации Михайловского района в экстренном порядке эвакуируют жителей поселка Княжеский-2.

- К тушению пожара уже привлекли 8 единиц техники. Огонь тушат одновременно 33 спасателя, - уточняют информацию в региональном управлении МЧС.

Напомним, в Волгоградской области зафиксирована чрезвычайная пожароопасность. Но волгоградские синоптики прогнозируют небольшое снижение температуры воздуха в ближайшие дни. Уже сегодня, 8 июля, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Столбик термометра опустится до +27... +32 градуса днем, и до +22...+27 градусов ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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