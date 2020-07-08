В Волгоградскую область тушить крупный степной пожар вылетели самолет ИЛ-76 и вертолет МИ-8

Синоптики обещали Волгоградской области жаркое лето. И прогнозы сбыли на все 150 процентов. Уже которую неделю в регионе сорокаградусное пекло, а на солнце все +60. И к сожалению, подобная погода приносит только беды. Сотрудники МЧС каждый день выезжают на локальные пожары. Но в эту среду стихия разыгралась не на шутку. Сообщения о крупных возгорания поступили из семи районов области. В четырех из них: Октябрьском, Фроловском, Даниловском и Калачевском - пока удается сдерживать пламя и вовремя ликвидировать возгорания. А вот в Михайловском, Иловлинском и Ольховском районах ситуация очень непростая. Чтобы с ней справиться, пришлось звать на помощь авиацию. Из Ростова-на Дону на подмогу нашим спасателям уже вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Он будет на месте через два часа. В 8 вечера из Москвы в Волгоградскую область должен отправиться самолет МЧС России ИЛ-76. Он также будет участвовать в ликвидации пожаров.

В Михайловском районе горят фермерские поля, степь. Огонь уже уничтожил один дом и 14 построек на хуторе Княженский.

С огнем борются десятки спасателей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Осложняется обстановка в Иловлинском районе.

В Ольховском районе эвакуировали жителей небольшого села Липовка. Но стихию удается пока сдерживать. Под угрозой оказались жители селя Ягодное. Всего горит около 80 гектаров, пламя тушат 65 пожарных.

Эвакуированные жители их Михайловского района разместились у родственников, а 11 человек, в том числе двое детей, будут ночевать в Арчединской школе.

Посильную помощь оказывают и сотрудники полиции. Они следят, чтобы в пустых домах не было мародерства, помогают тушить пожар.

Полицейские помогают тушить пожар.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как стало известно "КП-Волгоград", в Ольховский район вылетел губернатор Андрей Бочаров. Он на месте проведет заседание оперативного штаба.