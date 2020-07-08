2020-07-08T19:50:54+03:00
Происшествия

В Волгоградскую область тушить крупный степной пожар вылетели самолет ИЛ-76 и вертолет МИ-8

Огонь угрожает населенным пунктам
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пожар до сих пор угрожает жилым домам.Пожар до сих пор угрожает жилым домам.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Синоптики обещали Волгоградской области жаркое лето. И прогнозы сбыли на все 150 процентов. Уже которую неделю в регионе сорокаградусное пекло, а на солнце все +60. И к сожалению, подобная погода приносит только беды. Сотрудники МЧС каждый день выезжают на локальные пожары. Но в эту среду стихия разыгралась не на шутку. Сообщения о крупных возгорания поступили из семи районов области. В четырех из них: Октябрьском, Фроловском, Даниловском и Калачевском - пока удается сдерживать пламя и вовремя ликвидировать возгорания. А вот в Михайловском, Иловлинском и Ольховском районах ситуация очень непростая. Чтобы с ней справиться, пришлось звать на помощь авиацию. Из Ростова-на Дону на подмогу нашим спасателям уже вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Он будет на месте через два часа. В 8 вечера из Москвы в Волгоградскую область должен отправиться самолет МЧС России ИЛ-76. Он также будет участвовать в ликвидации пожаров.

В Михайловском районе горят фермерские поля, степь. Огонь уже уничтожил один дом и 14 построек на хуторе Княженский.

С огнем борются десятки спасателей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

С огнем борются десятки спасателей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Осложняется обстановка в Иловлинском районе.

В Ольховском районе эвакуировали жителей небольшого села Липовка. Но стихию удается пока сдерживать. Под угрозой оказались жители селя Ягодное. Всего горит около 80 гектаров, пламя тушат 65 пожарных.

Эвакуированные жители их Михайловского района разместились у родственников, а 11 человек, в том числе двое детей, будут ночевать в Арчединской школе.

Посильную помощь оказывают и сотрудники полиции. Они следят, чтобы в пустых домах не было мародерства, помогают тушить пожар.

Полицейские помогают тушить пожар. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские помогают тушить пожар.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как стало известно "КП-Волгоград", в Ольховский район вылетел губернатор Андрей Бочаров. Он на месте проведет заседание оперативного штаба.

В Волгоградской области бушуют пожары, практически сгорел хутор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Андрей Бочаров выехал к месту пожаров в Ольховский район
Глава Волгоградской области запросил спецавиацию для тушения пожаров
В шести районах Волгограда отключат свет 9 июля
Еще три больницы Волгоградской области освободят от коронавируса
Признали должником по ошибке: для волгоградцев работает горячая линия
В Волгоградской области появился мобильный пункт связи для работы в зоне ЧС
«Зеленая волна»: в Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника
Волгоград, Камышин, Волжский – антилидеры по коронавирусу к 8 июля
Подрядчик заплатит огромный штраф за плохой ремонт в парке Героев-летчиков в Волгограде
Нашествие саранчи предотвратили на границе Волгоградской области
Уехал к любимой: в Волгограде ищут сбежавшего подростка из Калача
Ремонт облдумы подождет: волгоградские депутаты отдали 33 миллиона рублей на коронавирус
Суд оштрафовал директора Урюпинского психинтерната за вспышку коронавируса
Больше всего лифтов в этом году заменят в Дзержинском районе Волгограда
Волгоградстат: волгоградцы не торопятся в брак, но чаще решаются на второго ребенка
Под Волгоградом третьи сутки ищут пропавшего 14-летнего школьника
В Волгограде перенесли фестиваль спорта, музыки и кибертехнологий Elton Ultra
Жара за 40 - не оправдание: 134 волгоградцам без маски выписали штрафы патрули
В Волжском столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан»: пострадал 10-летний ребенок
Под Волгоградом уволенный рабочий ранил из ружья бригадира
На улицы Волгограда вышли поливальные машины
Устал в дороге: житель Екатеринбурга погиб в аварии с двумя грузовиками на волгоградской трассе
Семь районов Волгограда оставят без света 8 июля
Результаты ЕГЭ по русскому языку волгоградские выпускники узнают после 20 июня
Из-за коронавируса репетируем малыми группами: ТЮЗ готовит три премьеры
Волгоград и Волжский бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом
Волгоградцы отдали мошенникам почти миллион рублей