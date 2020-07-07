Волгоград и Волжский бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом

7 Июль 2020 2020-07-07T14:44:45+03:00

На 7 июля 2020 новые зараженные ковидом есть в Волгограде, Волжском и 15 районах Волгоградской области [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности]

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Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области не меняется уже почти месяц. Прирост заболевших примерно тот же, лидеры все те же. На 7 июля это снова Волгоград – плюс 46 случаев, и второй город области Волжский – плюс 9 заразившихся. В целом же география распространения коронавируса в Волгоградской области на сегодня 7 июля 2020 года включает помимо главных городов еще 15 районов. Распределение по районам также не изменилось. Бьют собственные рекорды по приросту заболевших Палласовка (+6), Камышин (+5) и Среднеахтубинский район (+5).

По данным оперштаба, следом по числу новых заразившихся ковидом идут Городищенский район – плюс четыре случая, и Михайловка – плюс три. Собственно, все эти районы Волгоградской области и значатся в списке мест, куда ковидная зараза проникла сильнее всего. Правда, в закрепившемся в первой пятерке Николаевском районе прибавка только в одного ковидного больного за сутки.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 7 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По два новых заболевших коронавирусом в Ленинском и Фроловском районах, а также в Нехаевском и Суровикинском. И по одному случаю добавили к статистике стремительно прирастающие инфекцией Иловлинский и Котельниковский районы, а также Калачевский, Кумылженский и Октябрьский, где пока менее полусотни заразившихся.

Увеличилось в Волгограде за последние сутки и число смертей ковидных пациентов. На этот раз за счет приезжего молодого мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU