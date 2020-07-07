2020-07-07T10:41:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 июля: еще 92 случая и 1 летальный

«Комсомолка» собрала последние данные о ситуации с COVID-19 в регионе к 7 июля 2020 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области официально подтвердили 45-ю смерть от COVID-19.В Волгоградской области официально подтвердили 45-ю смерть от COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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К 7 июля 2020 года в Волгоградской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 92 человек. Итого, число заболевших COVID-19 с начала пандемии в регионе уже приблизилось к семи тысячам. На сегодняшний день эта цифра составляет 6969 человек. Официальных летальных исходов – 45, из них плюс 1 подтвержденный за минувшие сутки. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК.

Инфографика ИЦК.

Инфографика ИЦК.

Еще пару месяцев назад десятки новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области наводили панику и толкали властей на жесткие ограничительные меры. Сегодня прирост составляет почти сотню в день, но обстановку называют «спокойной». Все потому, что численность новых зараженных пошла на спад. К 7 июля Волгоградская область наконец-то покинула «двадцатку» регионов с высокими темпами распространения, переместившись с 15 сразу на 21-е место среди регионов РФ. В соседних регионах обстановка также стабилизируется. Для сравнения: в Ростовской области за минувшие сутки плюс 90, в Краснодарском крае – плюс 59, в Астраханской – плюс 40, и только в Саратовской больше, чем у нас – плюс 95 новый случаев COVID-19.

Всего в России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 6368 пациентов из 82 регионов, в том числе выявлено активно 1902 (29,9%) без клинических проявлений.

Но статистика смертельных исходов в Волгоградской области продолжает расти: умерших уже 45 человек. Но, надо сказать, что эти волгоградцы умерли еще месяц назад, а сегодня после всех процедур и подтверждений только попали в официальную статистику. Всего в России за последние сутки зафиксировано 198 летальных исходов.

О стабилизации ситуации с коронавирусом свидетельствуют и цифры вылечившихся - их число растет. За минувшие сутки к 7 июля госпитали покинул 91 волгоградец, который лечился от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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