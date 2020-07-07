В Волгограде от коронавируса умер молодой мужчина

7 Июль 2020 2020-07-07T12:06:15+03:00

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Очередной жертвой коронавируса в Волгоградской области стал молодой мужчина в возрасте 36-ти лет. В регионе это уже 45-я смерть от последствий COVID-19. Но сам умерший не из Волгограда, а из Мордовии. Приехал к нам из Москвы, где проживал длительное время. Когда мужчина почувствовал первые симптомы заболевания, он не стал обращаться к врачам. И целых 18 дней пытался лечиться самостоятельно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, только через две с лишним недели после начала заболевания 36-летний мужчина решил сдаться медикам. Его положили в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн. Врачи диагностировали двустороннюю ковидную пневмонию.

Лечение начали слишком поздно, так что спасти молодого мужчину волгоградским медикам не удалось.

Напомним, больше всего смертей от коронавируса в регионе зафиксировано в Волгограде. В областном центре до этого умерли уже 13 человек. В целом по области инфекция унесла уже 45 жизней. Общее число заразившихся на сегодня приблизилось к семи тысячам человек.

ИСТОЧНИК KP.RU