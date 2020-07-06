2020-07-06T13:03:39+03:00
Общество

Волгоград, Волжский и Средняя Ахтуба в лидерах по приросту заболевших коронавирусом

На 6 июля 2020 новые зараженные есть в Волгограде, Волжском и 12 районах Волгоградской области [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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44 новых заболевших коронавирусом заразились от родных и знакомых.44 новых заболевших коронавирусом заразились от родных и знакомых.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Из 94 новых заболевших коронавирусом в регионе на сегодня больше половины приходится Волгоград – сразу 48 случаев подтвердили в областном центре за воскресенье. В Волжском заметный прирост заразившихся - плюс 13 человек. Также в лидерах оказался Среднеахтубинский район – плюс 10 инфицированных. В целом география распространения коронавируса в Волгоградской области на 6 июля 2020 года включает помимо главных городов еще 12 районов, где зафиксировали от одного до пяти новых заболевших. Среди новых ковидных пациентов по семь детей и молодых людей, при этом много возрастных волгоградцев – 51 человек старше пятидесяти лет. Приезжих в их числе нет, большинство не знают где и от кого заразились.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 6 июля 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 6 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным оперштаба, значительный прирост заразившихся коронавирусом в Городищенском районе Волгоградской области – пять человек, четыре – в Котельниковском. По три заболевших выявили у давних лидеров – в Камышине и Палласовке, два – в Дубовке. В остальных шести районах новых случаев по одному. В их числе Михайловка, Иловлинский и Ленинский районы, а также Ольховский, Руднянский и Суровикинский.

Лидеры по числу заразившихся не меняются уже месяц. Первый в списке, что логично, миллионный Волгоград – 2771 заразившихся за три с половиной месяца. Второй Волжский – 519 заболевших. На третьем месте Камышин - 459 ковидных. За три сотни пациентов также перевалил Урюпинск, приближаются к этой отметке Николаевский район и Михайловка, следом идут Городищенский, Среднеахтубинский и Палласовский район, где более двухсот заразившихся ковидом. Лидер по числу смертей также Волгоград, сегодня зарегистрировали новый летальный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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