Жертвой коронавируса стала пенсионерка из Волгограда

6 Июль 2020 2020-07-06T12:10:16+03:00

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Оперативный штаб Волгоградской области 6 июля сообщил о еще одной смерти пациента с коронавирусом. От последствий COVID-19 умерла 72-летняя пенсионерка из Волгограда. Пожилая женщина стала уже тринадцатой погибшей от этой инфекции в областном центре и 44-й жертвой коронавируса в регионе. Экспертная комиссия подтвердила, что к летальному исходу привели коронавирус и его осложнения, а также имеющиеся заболевания.

- Женщина обратилась к медикам, почувствовав недомогание, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

На скорой пациентку отвезли в четвертую больницу в Тракторозаводском районе, где медики поставили диагноз: COVID-19 с двусторонней пневмонией. Дополнительные осложнения дало хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Спасти пенсионерку волгоградские медики не смогли.

На сегодня в Волгоградской области уже 6877 заразившихся коронавирусом. Волгоград лидирует и по числу заболевших, и по числу умерших. Следом по числу смертей идут Михайловка и Николаевский район – там умерли по четыре жителя. По три летальных исхода в Волжском, Иловлинском и Котельниковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU