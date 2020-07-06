2020-07-06T12:10:16+03:00
Общество

Жертвой коронавируса стала пенсионерка из Волгограда

72-летняя женщина стала 44-й умершей от последствий ковида в Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Женщина умерла в четвертой больнице Волгограда.Женщина умерла в четвертой больнице Волгограда.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Волгоградской области 6 июля сообщил о еще одной смерти пациента с коронавирусом. От последствий COVID-19 умерла 72-летняя пенсионерка из Волгограда. Пожилая женщина стала уже тринадцатой погибшей от этой инфекции в областном центре и 44-й жертвой коронавируса в регионе. Экспертная комиссия подтвердила, что к летальному исходу привели коронавирус и его осложнения, а также имеющиеся заболевания.

- Женщина обратилась к медикам, почувствовав недомогание, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

На скорой пациентку отвезли в четвертую больницу в Тракторозаводском районе, где медики поставили диагноз: COVID-19 с двусторонней пневмонией. Дополнительные осложнения дало хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Спасти пенсионерку волгоградские медики не смогли.

На сегодня в Волгоградской области уже 6877 заразившихся коронавирусом. Волгоград лидирует и по числу заболевших, и по числу умерших. Следом по числу смертей идут Михайловка и Николаевский район – там умерли по четыре жителя. По три летальных исхода в Волжском, Иловлинском и Котельниковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоград, Волжский и Средняя Ахтуба в лидерах по приросту заболевших коронавирусом
В Волгограде арестовали организаторов подпольного казино
Жертвой коронавируса стала пенсионерка из Волгограда
На севере Волгограда благоустраивают площадь перед ДК
Главой администрации Ворошиловского района Волгограда стал Роман Иванов
За выходные на 225 волгоградцев без масок составили протоколы
В трех районах Волгограда отключат газ 8 июля
Волгоградцев ждет сорокоградусная жара
Волгоград и Волжский – лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки
В центре Волгограда пенсионер устроил массовую аварию и угодил в больницу
В пожаре под Волгоградом пострадал 57-летний мужчина
В Волгоградской области реабилитируют переболевших COVID-19
За сутки волгоградские водители сбили трех подростков
Неравнодушные волгоградцы спасли собаку, попавшую в лужу со смолой
Спасатели Волгограда собрали лодку-косилку для уничтожения камыша
Где в Волгограде отключат горячую воду с 6 июля 2020
В лидеры по коронавирусу к 4 июля выбились Волгоград и Палласовка
На видео попало задержание в Волгограде организаторов подпольных казино
От COVID-19 умер мужчина из Иловли и пенсионерка из Старой Полтавки
Бронекатер БК-31 готов к открытию на Набережной Волгограда
В Волгограде у яхт-клуба утонул 14-летний подросток
Половодье-2020 стало самым длительным в истории Волжской ГЭС
За месяц волгоградские полицейские изъяли у браконьеров свыше ста тонн рыбы и ста кило икры
Проехал на красный: авария в центре Волгограда попала на видео