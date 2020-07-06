2020-07-06T10:43:23+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 июля: еще 94 заболевших и 44-я смерть

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 июля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Число заболевших коронавирусом волгоградцев приближается к семи тысячам человек.Число заболевших коронавирусом волгоградцев приближается к семи тысячам человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Волгоградская область продолжает стабильно прирастать заболевшими коронавирусом и закрепилась на 15-м месте в стране по общему числу заразившихся. Последние три недели количество новых случаев колеблется в районе сотни в день. На утро 6 июля 2020 года подтвердили диагноз еще у 94 заразившихся коронавирусом волгоградцев. Среди соседей больше только в Саратовской области – 99. Общее число заболевших коронавирусом в Волгоградской области выросло до 6877 человек. Официально объявили и еще об одном умершем пациенте с коронавирусом – это уже 44-я смерть в регионе. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 июля 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выписали по выздоровлению за минувшие сутки всего 22 пациента ковидных госпиталей. Эти цифры невелики и в других регионах из-за выходных дней. Всего вылечили после коронавируса 3329 человек - чуть больше 48% от числа заразившихся. В среднем по стране эта цифра гораздо выше, как и в соседних регионах.

Статистика по коронавирусу в динамике. Фото: Яндекс

Статистика по коронавирусу в динамике. Фото: Яндекс

По данным оперштаба, на лечении в инфекционных больницах сейчас более двух тысяч волгоградцев с подтвержденным ковидом и подозрением на него. Еще более полутора тысяч заразившихся коронавирусом лечатся под наблюдением медиков по месту жительства. А вот карантинщиков все меньше – не имеют права выходить из дома всего около четырехсот жителей области, вернувшихся из других регионов и контактировавших с зараженными ковидом. Было время, когда таких было на порядок больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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