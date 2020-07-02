2020-07-02T12:45:58+03:00
Общество

В лидерах Волгоград, Камышин и Котельниково: карта распространения коронавируса на 2 июля

На 2 июля 2020 резкий прирост числа зараженных в Волгограде и четырех районах Волгоградской области [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Термометры на входе - привычное дело в коронавирусное время.Термометры на входе - привычное дело в коронавирусное время.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Среди 89 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области снова нет приехавших из других регионов. Заразились ковидом 12 детей, в том числе младенец. Как всегда мало молодежи, зато солидного возраста волгоградцев сразу 43. География распространения коронавируса в Волгоградской области на сегодня - 2 июля 2020 включает 2 крупных города и 10 районов. Почти две трети приходится на Волгоград – плюс 57 зараженных подтвердили за сутки. В Волжском новых ковидных пациентов всего трое - второй по величине город области хорошо держит оборону от заразы. Зато солидный прирост заболевших в Котельниковском районе – плюс 8 человек, по пять случаев в Камышине и Среднеахтубинском районе, четыре заразившихся в Городищенском.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 2 июля 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 2 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в остальных районах Волгоградской области по одному – два подтвержденных диагноза на 2 июля. В Суровикинском районе прирост в два ковидных пациента, в Калачевском, Светлоярском и Серафимовичском по одному, как и у лидеров по числу заболевших Михайловки и Палласовского района.

Итого, из 6508 заразившихся коронавирусом почти 40% приходится на миллионный Волгоград, где уже 2599 заболевших. Цифры пропорциональны распределению населения в регионе. Лидирует областной центр и по числу умерших – 12 человек, последней подтвердили смерть водителя скорой помощи. Зато Волжский с 476 ковидных пациентов хоть и второй, но не в критичной зоне. На третьем месте по числу заболевших Камышин – 442 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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