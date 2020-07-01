Предварительные итоги голосования в Волгоградской области: 84 процента за поправки в конституцию

1 июля в Волгоградской области, как и по всей стране, прошло голосование по поправкам в конституции Российской Федерации. В этот же день волгоградцы высказывали мнение еще по одному вопросу - о часовом поясе. Явка на участках оказалась высокой. Уже к шести часам вечера она составила 77 процентов. Самыми ответственными оказались жители области. В некоторых селах на избирательные участки пришли 90 процентов населения. В лидерах по явке Октябрьский, Иловлинский, Киквидзенский районы. Волгоградские ТИКи обработали почти 36 процентов бюллетеней. По предварительным итогам голосования за поправки в конституцию проголосовали 84,09 процента волгоградцев, против 15.18 процента.

По данным наблюдателей и волгоградского избиркома нарушений на участках не было. Все прошло спокойно и без эксцессов. Причем голосовали волгоградцы целую неделю, и все семь дней ответственные лица следили за порядком и соблюдением закона. На этот раз голосование осложнялось эпидемией коронавируса. Но и этот момент продумали: одноразовые маски, перчатки, ручки, дистанция.

Руководители фракций в Облдуме дали свою оценку выборов в Волгоградской области.

- Уже с раннего утра на участки стали приходить люди разного возраста, многие целыми семьями, - делится мнением Михаил Струк, руководитель фракции «Единая Россия» Волгоградской областной Думы. - Причем такую активность жители региона демонстрировали и на протяжении предшествующих шести дней. Голосование проходило спокойно, без каких-либо сбоев и нарушений. Все, принявшие в нем участие, были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Положительно оценила ход голосования и Тамара Головачева, руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» Волгоградской областной Думы.

- Волгоградцы сделали свой выбор, в голосовании приняли участие более чем две трети населения субъекта, которые обладают избирательным правом. У всех моих земляков была возможность выразить свое мнение в удобное для себя время, в том числе удаленно, с использованием системы «Мобильный избиратель». Процесс голосования прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований в связи с коронавирусом.

Не увидел нарушений и руководитель фракции «Справедливая Россия» Волгоградской областной Думы Дмитрий Калашников:

- Сегодня состоялся важный этап в истории России. Впервые в Основной закон страны были внесены поправки, которые поддержали россияне. Порадовала активность на избирательных участках. Это и понятно, ведь те изменения, за которые люди голосовали, касались каждого и были направлены на улучшение их жизни. Отрадно, что в этот непростой период, связанный с COVID-19, люди приходили семьями, чтобы выразить свою гражданскую позицию, понимая насколько это важно именно сейчас.

- ЛДПР направила порядка 300 наблюдателей следить за ходом голосования на участках по всей Волгоградской области, и мы постоянно находились с ними на связи, - рассказал о ходе голосования руководитель фракции ЛДПР Облдумы Алексей Логинов. - Нарушений не было выявлено ни в одном из районов. На высшем уровне всё проходило и в организационном плане. На всех участках в связи с пандемией были предусмотрены необходимые меры защиты. Люди приходили голосовать с хорошим настроением.

Отметил высокую явку волгоградцев руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Волгоградской областной Думы Евгений Кареликов:

- Мы видим, что подавляющее большинство жителей региона не равнодушны к будущему своей страны, и ни июньская жара, ни дополнительные сложности в условиях пандемии не помешали им выразить свою волю.

Обновление итогов голосования в режиме онлайн можно увидеть на сайте ЦИК РФ. А вот результаты опроса по часовому поясу должны появится на местном волгоградском избиркоме.