2020-07-01T12:36:56+03:00
Общество

К полудню 1 июля за поправки в Конституцию проголосовали уже 70% волгоградцев

Самая высокая явка – в Октябрьском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сегодня активнее голосуют в районах. Явка очень высокая.Сегодня активнее голосуют в районах. Явка очень высокая.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

К полудню (12.00) 1 июля в Волгоградской области за поправки в Конституцию РФ уже проголосовали 70,64% жителей. В цифровом исчислении это 1 286 318 волгоградцев. Такие оперативные данные предоставили «КП-Волгоград» в областном избиркоме.

Явка, как видите, очень высокая. И, надо сказать, что большая часть участников голосования сделали свой выбор даже не сегодня. Люди шли на участки с момента их открытия. Напомним, в этом году голосование растянули на неделю – с 25 по 1 июля, чтобы из-за коронавируса предотвратить скопление людей на избирательных участков. Но в сельских районах жители чаще привыкли голосовать по старинке – в основной день (тем более, что сегодня в стране официальный выходной).

Потому видимо самую высокую активность сегодня показали Чернышковский и Октябрьский районы Волгоградской области. Причем с утра лидером был Чернышковский, а к полудню Октябрьский его обогнал. Здесь уровень явки уже составил 79,06%. Чернышки вторые - 77,58%. На третьем месте Фроловский район - 77,22%.

Напомним что сегодня в Волгоградской области вместе с голосованием за поправки в Конституцию РФ проходит также опрос жителей по переводу стрелок. У волгоградцев решили вновь поинтересоваться: по какому времени регион хочет жить -по московскому или по местному волгоградскому?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ветром сдуло»: на въезде в Волгоград рухнула стела
В Волгограде нашли ушедшего из дома 10-летнего мальчика
К полудню 1 июля за поправки в Конституцию проголосовали уже 70% волгоградцев
Волгоградцы сдали собаку в приют и вернулись за ней: волонтеры «Дино» сняли трогательное видео
Почти 1,3 миллиона волгоградцев сходили на голосование
Нуждается в медпомощи: в Волгограде пропал 32-летний мужчина
Педагог, воспитатель, пенсионерка: аферисты украли у волгоградцев больше миллиона
SOS! В Волгограде пропал 10-летний мальчик
2 июля отключат свет в пяти районах Волгограда
С 1 июля изменилось расписание электрички Волгоград-1-Шпалопропитка
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка
В Молодежном театре Волгограда обновят зрительный зал
Больше миллиона волгоградцев проголосовали по конституции