К полудню 1 июля за поправки в Конституцию проголосовали уже 70% волгоградцев

1 Июль 2020 2020-07-01T12:36:56+03:00

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К полудню (12.00) 1 июля в Волгоградской области за поправки в Конституцию РФ уже проголосовали 70,64% жителей. В цифровом исчислении это 1 286 318 волгоградцев. Такие оперативные данные предоставили «КП-Волгоград» в областном избиркоме.

Явка, как видите, очень высокая. И, надо сказать, что большая часть участников голосования сделали свой выбор даже не сегодня. Люди шли на участки с момента их открытия. Напомним, в этом году голосование растянули на неделю – с 25 по 1 июля, чтобы из-за коронавируса предотвратить скопление людей на избирательных участков. Но в сельских районах жители чаще привыкли голосовать по старинке – в основной день (тем более, что сегодня в стране официальный выходной).

Потому видимо самую высокую активность сегодня показали Чернышковский и Октябрьский районы Волгоградской области. Причем с утра лидером был Чернышковский, а к полудню Октябрьский его обогнал. Здесь уровень явки уже составил 79,06%. Чернышки вторые - 77,58%. На третьем месте Фроловский район - 77,22%.

Напомним что сегодня в Волгоградской области вместе с голосованием за поправки в Конституцию РФ проходит также опрос жителей по переводу стрелок. У волгоградцев решили вновь поинтересоваться: по какому времени регион хочет жить -по московскому или по местному волгоградскому?

ИСТОЧНИК KP.RU