Итоги опроса о волгоградском времени подведут 3 июля

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:11:19+03:00

Если разница мнений по итогам голосования будет несущественной, ничего менять не будут и Волгоградская область не будет возвращать московское время

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Возвращение местного времени вновь разделило жителей Волгоградской области на два лагеря. Сначала половина волгоградцев боролись за перевод стрелок, теперь вторая половина, оказавшаяся по итогам референдума в меньшинстве, ратует за то, чтобы вновь жить по московскому времени. Среди них и депутаты облдумы. С 25 июня по 1 июля 2020 года жителей Волгограда и области ждут на избирательных участках, где они должны высказаться – за местное они время или столичное. Опрос по сложившейся традиции совместили с федеральным голосованием по поправкам в Конституцию. Как рассказал на пресс-конференции в избиркоме зампред облдумы Сергей Булгаков, получив результаты голосования о времени, в Волгоградской области больше не будут возвращаться к вопросу о переводе стрелок.

По словам Булгакова, если разница в голосах сторонников и противников московского времени будет небольшой - около 5%, в регионе останется местное время. Как и в случае, если местное время устраивает подавляющее большинство волгоградцев. Существенным же депутаты готовы считать перевес сторонников московского времени уже от 10% и более. В этом случае они обратятся в Госдуму.

Правда, осталось непонятно, почему несущественным посчитали результат референдума о времени, на котором «за» перевод стрелок проголосовали с перевесом почти в полтора раза 58,82% пришедших на избирательные участки. Явка была более 67%.

Каждый день в течение недели с 25 июня по 1 июля 2020 будут вести подсчет проголосовавших в опросе о переводе стрелок волгоградцев. После закрытия избирательных участков в восемь вечера 1 июля муниципалитеты получат протоколы, сведут их и передадут в облдуму.

- Муниципалитеты должны не позднее 3 июля эти результаты утвердить и направить в оргкомитет, - заявил Булгаков.

Вопрос о времени сформулирован весьма сложно – читайте внимательно. В любом случае от волгоградцев ждут явки на избирательные участки.

Напомним, Волгоградская область сменила часовой пояс в два часа ночи 28 октября 2018 года. Стрелки перевели на час вперед. Сейчас регион живет в GMT4 (МСК + 1 час). Перехода на местное время волгоградцы добивались несколько лет. Депутаты облдумы могли принять такое решение и сами, но активно сопротивлялись. В итоге референдум провели в день выборов президента. Проголосовали "за" перевод стрелок 58,82% участников референдума о времени. На участки пришли две трети избирателей Волгоградской области.

На этот раз волгоградцев ждет опрос. Если мнения жителей региона вновь разойдутся, то менять по его итогам ничего не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU