2020-07-01T10:19:37+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Волгоградской области 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

В день единого голосования 1 июля 2020 в Волгограде проходит голосование по поправкам в конституцию и опрос по времени [онлайн-трансляция]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С утра проголосовали уже больше 1,2 миллиона волгоградцев.С утра проголосовали уже больше 1,2 миллиона волгоградцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 1 июля 2020 года, в России проходит финальный день голосования по поправкам в Конституцию РФ. А жители Волгоградской области также высказывают свое мнение по какому времени им жить удобней: как сейчас - по местному, волгоградскому времени или как пару лет назад, когда регион жил по московскому времени. В восемь часов утра открылись все избирательные участки. Продлится голосование 1 июля до 20.00. Корреспонденты «КП-Волгоград» следят за происходящим в регионе и рассказывают о самом важном в нашей онлайн-трансляции.

Из-за коронавирусной безопасности – Волгоградская область остается в числе 15-ти регионов страны, где больше всего заболевших и прирост заразившихся и летальных исходов остается стабильным – голосование длится уже целую неделю, начиная с 25 июня. За шесть предыдущих дней на избирательные участки пришли 1 миллион 184 тысячи 122 волгоградца. Проголосовали по поправкам в конституцию 64,31% от числа избирателей в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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