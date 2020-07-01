Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Волгоградской области 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

В среду, 1 июля 2020 года, в России проходит финальный день голосования по поправкам в Конституцию РФ. А жители Волгоградской области также высказывают свое мнение по какому времени им жить удобней: как сейчас - по местному, волгоградскому времени или как пару лет назад, когда регион жил по московскому времени. В восемь часов утра открылись все избирательные участки. Продлится голосование 1 июля до 20.00. Корреспонденты «КП-Волгоград» следят за происходящим в регионе и рассказывают о самом важном в нашей онлайн-трансляции.

Из-за коронавирусной безопасности – Волгоградская область остается в числе 15-ти регионов страны, где больше всего заболевших и прирост заразившихся и летальных исходов остается стабильным – голосование длится уже целую неделю, начиная с 25 июня. За шесть предыдущих дней на избирательные участки пришли 1 миллион 184 тысячи 122 волгоградца. Проголосовали по поправкам в конституцию 64,31% от числа избирателей в регионе.