2020-06-29T21:21:38+03:00
Общество

В Тракторозаводском районе Волгограда отключат свет 30 июня

Без электричества 30 июня 2020 останутся жители пяти улиц [график отключений, адреса]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Света не будет в двух поселках.Света не будет в двух поселках.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Не успели жители Тракторозаводского района Волгограда отойти от произошедшего из-за крупной аварии на водоводе отключения горячей и холодной воды, как пришла их очередь сидеть без света. Энергетики проводят плановые ремонты на воздушных линиях. По сравнению с предыдущими днями, когда без электричества оставались большие жилые массивы в пяти – шести районах города, график отключений на вторник невелик. Без света 30 июня 2020 останутся жители всего пяти улиц на севере Волгограда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, отключат свет 30 июня с 9 утра до 17 часов в поселке Водстрой Тракторозаводского района по адресам: улица Костюченко, 25, 27, 33 и 35; улица Мелиораторов, 1, 2, 3, 4, 5, 7; улица Луконина, 1, 3, 5 и 6. В это же время обесточат дома частного сектора на трех улицах: Вильнюсской, 1 - 45, 2 - 40; Самаркандской, 1 - 39, 2 - 42; а также Падунской, 1 - 25.

Смотрите, кому в середине лета без горячей воды сидеть. Полный график отключений на июль 2020 в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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