Три района Волгограда остались без воды из-за аварии

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:22:42+03:00

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Из-за перепада напряжения на электрических сетях в Волгограде произошла крупная коммунальная авария на насосной станции северного водозабора. Без воды в жару остались жители трех районов города - Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского. Горячую воду отключили уже практически везде. Хотя на Семи Ветрах из кранов еще идет горячая вода, но нет холодной. В Тракторозаводском районе питьевая вода должна быть, горячая - частично, а вот Краснооктябрьский и Дзержинский будут получать ресурс на пониженном давлении, в том числе поселок Ангарский. Так что до верхних этажей даже питьевая вода может не дойти. Сейчас «Концессии водоснабжения» устраняют неполадки в системе водозабора и меняют прохудившиеся трубы, а ВОС работают в ограниченном режиме.

- Гидроудар привел к прорыву на двух из шести магистральных водоводов диаметром 750 и 1200 мм, - сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании.

Сколько времени понадобится волгоградским коммунальщикам для устранения крупной коммунальной аварии, пока неизвестно. Так что тем, у кого вода еще идет, советуют сделать хотя бы небольшой запас.

Смотрите, кому в середине лета без горячей воды сидеть. Полный график отключений на июль 2020 в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU