В Волгограде приступили к ликвидации коммунальной аварии

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:03:50+03:00

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С самого утра в понедельник, 29 июня, жители трех районов Волгограда – Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского – остались без горячей и холодной воды. Где-то краны пересохли совсем, где-то вода бежит в ниточку, кто-то лишился лишь горячей воды. Там, где это возможно, дома перевели на резервные схемы, но напор снизили. Только к обеду бригады «Концессии водоснабжения» приступили к ликвидации коммунальной аварии, из-за которой все это и произошло. Из-за скачка напряжения, который привел к гидроудару, рвануло два магистральных водопровода – место прорыва нашли в промзоне в камышах, что осложнило аварийные работы. Сейчас откачивают воду.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании, сначала рабочие завершили обустройство подъездных путей и вскоре заменят часть водовода в Тракторозаводском районе. На месте работает спецтехника, погрузчик, трактора.

Пока же ВОС «Северные» работают в ограниченном режиме. Волгоградцы остались без горячей воды. На Тракторном и на Красном питьевую воду подают на пониженном давлении, а в Дзержинском даже ее нет за исключением Ангарского. Возобновят водоснабжение не раньше вечера.

Смотрите, кому в середине лета без горячей воды сидеть. Полный график отключений на июль 2020 в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU