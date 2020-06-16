2020-06-16T17:53:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Урюпинский интернат оштрафовали на 20 тысяч за вспышку COVID-19 среди больных и пациентов

В учреждение не соблюдались меры противоэпидемиологической безопасности
Екатерина МАЛИНИНА
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Вспышка в Урюпинском психинтернате была самой крупной в Волгоградской области.Вспышка в Урюпинском психинтернате была самой крупной в Волгоградской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Волгоградской области в конце мая произошла вспышка коронавирусной инфекцией в психинтернате в Урюпинском районе. Заболели более 200 человек: и персонал, и сотрудники. Роспотребнадзор и прокуратура провели расследование причин такого масштабного ЧП. Дело возбудили в отношении директора социального учреждения. Кроме того, привлекли к административной ответственности само юридическое лицо ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский ПНИ».

Обвинитель смог доказать в суде, что в интернате, после того, как появились первые заболевшие, не принимались должные меры безопасности. Например, общими были шахты вентиляции (а известно, что коронавирус передается по воздуху), не было у персонала нормальных средств защиты. При первых признаках заболевания медицинские работники не изолировались, а продолжали трудиться. Наблюдение за постояльцами психинтерната было формальным.

Суд признал учреждение виновным и выписал штраф в 200 тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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