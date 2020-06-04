За вспышку коронавируса в Урюпинском психинтернате осудят директора

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:38:04+03:00

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Недавно облздрав рассказал о серьезной вспышке коронавирусной инспекции в Урюпинском психоневрологическом интернате. По последним данным, диагноз подтвердили более чем у двух сотен человек – персонала и постояльцев. Сейчас там карантин. В это время надзорные органы провели проверку, по игам которой в Урюпинский городской суд Волгоградской области поступило дело на директора ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский ПНИ» за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Установлено, что в конце мая в интернат, который работал в закрытом режиме, заехала смена из 79 сотрудников. У них взяли тесты на COVID-19, все оказались отрицательными. В эти дни положительные результаты пришли на 140 человек, находившихся в учреждении.

- Персонал учреждения использует ненадлежащие средства индивидуальной защиты, запас СИЗ органов дыхания (масок, респираторов) недостаточен для смены их каждые 2 часа работы. На основании проведенной проверки было вынесено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

В скором времени суд рассмотрит дело по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU