2020-06-16T09:16:39+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит работу ПДН из-за подростка планировавшего теракт в школе Волгограда

Ход расследования взяли на контроль
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У подростка дома нашли самодельную взрывчатку и 18 "Коктейлей Молотова". Фото СУ СК по Волгоградской области.У подростка дома нашли самодельную взрывчатку и 18 "Коктейлей Молотова". Фото СУ СК по Волгоградской области.
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Прокуратура Волгоградской области проверит и даст оценку работе инспекторов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по поводу того, почему они не проследили за семьей, где 14-летний мальчишка планировал теракт в школе Волгограда. Напомним, вчера, 15 июня, сотрудники УФСБ задержали подростка, который собирался взорвать свою школу. При обыске в доме у школьника нашли самодельную взрывчатку и 18 бутылок с зажигательной смесью, так называемые «Коктейли Молотова». Правоохранителям стало известно, что мальчик давно планировал теракт. Он даже «гуглил» в поисковике «как устроить бойню». По данным следствия, у ребенка имелся и список людей, которых он планировал убить – в их числе сотрудник школы и один из учеников, с которым у мальчика был затяжной конфликт.

Подростка, напомним, уже задержали. На него завели уголовное дело по двум статьям - «незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой Волгоградской области на контроль, - уточняют в ведомстве.

Отметим, что воспитывали ребенка мама и бабушка. Подростка называли "трудным" и даже перевели на домашнее обучение. Знали ли о проблемах в семье инспекторы ПДН и проверит прокуратура.

Подросток из Волгограда показал, чем хотел взорвать школу.Видео предоставлено УФСБ по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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