Волгоградский подросток гуглил "как устроить бойню в школе" в поисковике

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 14-летнего подростка, который готовился взорвать собственную школу. У него дома нашли самодельные взрывные устройства и «Коктейли Молотова». Кроме того, уже известно, что он "гуглил" в интернете - "как устроить бойню в школе". На него уже завели уголовное дело по двум статьям «незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом».

- По данным следствия, сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты. К нему тут же нагрянули правоохранители. В квартире нашли СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью, - рассказывают подробности в СУ СК по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/784938" frameborder="0"></iframe> В Волгограде несовершеннолетний школьник задержан за изготовление взрывных устройств.

Подростка уже задержали. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мальчишка оправдывался, что планировал взорвать все это на пустырях – мол, готовил для развлечения. Но у спецслужб другая информация.

- У следствия есть основания полагать, что целью пацана была именно школа, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица, - добавляют в региональном следственном управлении.

Следователи уже вычислили друзей-свидетелей "юного мстителя", которые показали им участки местности, где мальчишка испытывал свои изобретения.

- В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств, - отмечают следователи. - Школьнику уже предъявили обвинение. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следователи полагают, что у подростка были сообщники. Сейчас они проверяют эту версию. Расследование продолжается.