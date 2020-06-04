В шести районах Волгограда отключат свет 4 июня

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:50:37+03:00

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Всю неделю, начиная с первого дня лета, энергетики ведут плановый и профилактический ремонт на своих объектах. Из-за этого жилые кварталы Волгограда по очереди на целый день остаются без электроэнергии. И четверг исключением не станет. 4 июня 2020 года снова отключат свет в шести районах Волгограда. На этот раз в списке тех, кому предстоит сидеть без электричества несколько домов в центре и в Краснооктябрьском районе, частный сектор Красноармейского, Кировского, Дзержинского и Советского районов. Отключат свет с 9 утра до 17 часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоград», в Центральном районе в списке на отключение электричества 4 июня дома на Донецкой, 16а, и Новороссийской, 21 и 21 к.1. В Дзержинском без света останутся три улицы в частном секторе: Водораздельная, 15 – 29; Новосокольническая,1 - 13, 27, 35, 37; а также переулок Новоустюженский, 25 – 39. Коснутся отключения и жителей Краснооктябрьского района по адресам: улица Кузнецова, 26, 28, 30; и проспект Ленина, 83, 85, 87. А самые большие отключения в этот день будут в Советском районе Волгограда.

В Кировском районе Волгограда 4 июня без света останется жители трех домов поселка Веселая Балка - №44, 45 и 51, а также частный сектор на улицах: Турбинной, 1 - 11, 2 – 10; Быстрова, 1 – 11;. Старополтавской, 3 - 37, 2 – 18; Изоляторной, 1 - 19, 22, 24. Также попадут под отключения электроэнергии восемь улиц в Красноармейском: Лазоревая, 143 – 165; Луговая, 95 - 123, 116 – 130; Минская, 150 - 152, 176 – 178; Союзная, 1 - 19, 2 – 16; Куйбышева, 3 - 19, 8; Пригородная, 3 - 9, 4 – 10. Также в перечне адресов дома в переулке Пригородный, 3 - 5, 4 – 6; и дом №3 в Пригородном тупике.

Затронет ремонт электросетей дома в частном секторе Советского района на улицах: Барнаульская, 383;. Елецкая, 126 - 148а, 572, 573, 577, 612 – 617; Восточная, 7 - 29, 4 – 14, Миргородская, 119 – 127; переулок Елецкий 499, 511 - 575, 579, 581, 492, 498, 510 – 582; поселок Саранский, 98 – 126; Дуганская, 106, 108 - 119, 119а, 120 - 125, 135, 137; Максимовский разъезд, 135 и 137; Садовая, 25, 31а, 35, 37, 37а, 43, 45а, 47, 124, 206 - 138, 138а, 142 - 212, 187 - 211, 188 – 195 (везде а и б), 210а; Крайняя, 105, 101; Новочеркасская, 100 – 104; Корейская, 1 – 21, 33, 33а, 35, 4 -28б; Революционная, 1; 3-я Ельшанская, 2а - 20, 3а – 11; Кабардинская, 15 - 31а, 38, 46, 48; Краснорядская, 3 - 13, 19а - 31, 2а - 28, 32 – 48; Речная, 3 , 5, 2 – 10; Сухумская, 23б - 29а, 28 – 34; Абхазская, 35 - 39а, 30, 34; 26-ти Бакинских Комиссаров, 24 и 26.

ИСТОЧНИК KP.RU