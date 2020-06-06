Шесть районов Волгограда останутся без света 8 июня

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:02:27+03:00

Свет отключат на весь день с утра до вечера. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Волгоградские энергетики продолжают плановый ремонт электрооборудования и воздушных линий. Из-за этого вторую неделю подряд в областном центре продолжаются веерные отключения электричества. После выходных без света снова останутся обитатели отдельных жилых массивов. Затронут отключения электроэнергии в понедельник, 8 июня 2020 года, сразу шесть районов Волгограда: Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Советский и Красноармейский. Сидеть без света и подзарядки гаджетов волгоградцам придется весь день – с 9 до 17 часов. Только на Нижних Баррикадах этот срок будет короче, здесь отключат электричество с 10 до 16 часов. График отключений уже опубликован.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоград», 8 июня 2020 года без света останется дом №18 на улице Порт-Саида в центре Волгограда. В Красноармейском районе под отключение электричества попадут девять домов на улицах: Вучетича, 18 и 20; Российской, 6; Ломакина, 3 и 5, а также на проспекте Столетова, 48, 48б, 50 и 50а. В Краснооктябрьском в поселке Нижние Баррикады вырубят свет с 10.00 до 16.00 на улицах Прибалтийской, 5 - 19, 4 – 16; и Волжском проспекте 8 и 12.

В Дзержинском районе оставят без электроэнергии 8 июня частный сектор. В списке шесть улиц: Лекарская, 1 - 21, 9а, 25 - 39, 4 - 10, 14 - 22, 26 - 38, 34а, 44а, 44, 46а, 46; Ползунова, 1 - 9, 9а; Новорядская, 110; Хуторская, 11 и 12; Новосельская, 38 - 48, 46а, 35 – 41; Продольная, 70 и 72.

В Ворошиловском не будет света также в частнике на улицах: Неждановой, 5 – 9; Верещагина, 2 - 10, 1 – 9; Макаренко, 4 - 14, 3 – 15; Карело-Финской, 3 - 15, 2 – 14 и 2а. А в Советском отключат дома с 15 по 27 на улице Калининградской.

Во вторник отключения продолжатся. Благо, днем светло и свечи волгоградцам не понадобятся. А вот холодильники горожан вполне могут разморозиться.

ИСТОЧНИК KP.RU