Шесть районов Волгограда останутся без света 5 июня

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:38:12+03:00

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В Волгограде продолжается плановый ремонт воздушных линий и оборудования системы электроснабжения города. Делать его энергетики не могут без отключения электроэнергии. Поэтому с начала июня каждый день тысячи волгоградцев в разных районах города на день – два остаются без электричества и возможности пользоваться бытовыми приборами. В пятницу, 5 июня 2020 года, без света вновь останутся шесть районов Волгограда. В Центральном районе с 9.00 до 12.00 приостановят энергоснабжения дома №8 на улице Комсомольской. В Советском с 9 до 17 часов обесточат дом №73 на проспекте Университетском. В остальных районах отключения будут больше масштабными и продлятся с 9 утра до вечера – до 16 или до 17 часов. Оставят без света жителей Дзержинского, Красноармейского, Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоград», в Дзержинском районе Волгограда 5 июня 2020 отключат свет на двух улицах: Колпинской, 1 - 5, 10, 12, 16 – 18; Толбухина, 9 – 15. В Красноармейском под отключение электричества попали шесть улиц: Минская, 91 - 109, 118 – 126; Луговая, 49 - 93, 68 - 116а; Цветочная, 1 - 29, 2 – 34; Колесная, 1а - 17, 2 – 24; Бессарабская, 1 - 17, 2 - 12б; Лазоревая, 103 – 141. В Тракторозаводском обесточат дома на улицах: Франко, 2 – 10; Шкирятова, 6, 8, 19; Брасовская, 7 - 11, 18; Орехово-Зуевская, 4, 10, 16; Зелинского, 3 - 11, 11а и в переулке Фабричном, 10, 12. Здесь света не будет до 17 часов, а вот улицу Латошинскую частично обесточат до 16.00.

Самые масштабные отключения электричества 5 июня ждут жителей частного сектора Краснооктябрьского района. Снова не будет света на улицах: Ермакова, 2-12, 3-21; Кравченко, 1-15, 2-10; Былинная, 27-37; Араратская, 38-70, 41-65; Телефонная, 46-52; Городская, 16/1-20, 7-11; Летная, 27. А также в переулках: 1-й Манежный, 7-15, 6-12; 4-й Летный, 23-39, 22-44; 4-й Манежный, 1-9,2-18; 3-й Манежный, 3-17; 2-й Манежный, 1-9, 2-4; 3-й Былинный, 1-13 и 2-12.

Попадет под отключения и еще один жилой массив частника, в списке улицы: Долинная, 17-71, 16-68; Тираспольская, 1-15; Магаданская, 1-17, 2-18; Ермоловой, 52; Тюленина, 3-25, 4-26; Павелецкая, 3-37, 4-30; Шевцовой, 1-45, 4-38/1; Земнухова, 1-59, 4-48; Сахалинская, 1-55, 2-54; Камчатская, 3-51, 4-58; Хибинская, 3-33, 4-38; Титова, 116-136, 119/1-147; Колымская, Хользунова, 126/1-168, 111, 117, 131б; Тираспольская, 17-53, 30-34; Сормовская, 40а-50; Старобельская, 29-37, 30-36; Магаданская, 37-51, 38-60; Шепетовская, 31а-39; Хибинская, 2; Камчатская, 1, 2; Земнухова, 2; Шевцовой, 1, 2; Павелецкая, 1, 2; Тюленина, 1, 2; Тираспольская, 30, 32, 19, 37 – 47. Целиком отключат от энергоснабжения улицы Кузбасскую, Героическую, Ермоловой, а также переулки Камчатский, Сахалинский, Земнухова и Хибинский. Также не будет света на улице Прибалтийской, 4, 6, 8, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU