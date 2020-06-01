Дефицита нет: волгоградским медикам закупили 300 тысяч масок, спецкостюмов, респираторов

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:43:07+03:00

В последнее время жалоб на нехватку масок и спецкостюмов от медиков не было.

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Как только разгорелась эпидемия коронавируса и медики приступили к работе, в интернете появилось множество роликов и обращений от врачей и медсестер о нехватке индивидуальных средств защиты. Были жалобы и от волгоградских сотрудников и из области и из городских инфекционных госпиталей. Но как уверяют власти, недостатка в них в Волгоградской области нет. Для того, чтобы обеспечить около семи тысяч медиков, работающих с коронавирусом, средствами защиты, были заказаны 300 тысяч единиц масок, комплектов многоразовой и одноразовой спецодежды, респираторов, защитных очков. Причем большая часть из них уже поставлена в больницы – 256 тысяч. Остальное ожидается в ближайшее время.

Помимо этого 11 тысяч защитных средств пожертвовали политические партии, бизнесмены и благотворители.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, также выполнила область нормативы по количеству инфекционных коек, обеспечению их кислородом и аппаратами ИВЛ.

Напомним, ситуация по коронавирусной инфекции в Волгоградской области достаточно сложная. 1 июня побит очередной "антирекорд" - 189 новых заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU