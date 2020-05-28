2020-05-28T10:49:58+03:00
Общество

Владельцы «Соснового бора» согласились сами снести конюшни

До конца августа в Волгограде полностью демонтируют усадьбу, лошадок пристроят
Юлия Данильченко
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Вопрос закрыт: конюшни снесут сами владельцы.Вопрос закрыт: конюшни снесут сами владельцы.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Вот и все: владельцы «Соснового бора» согласились за свой счет демонтировать всю усадьбу, включая конюшни. Именно о них, а, точнее, лошадях, больше всего переживали волгоградцы. Отстоять «дома» животных не удалось, даже вариант передачи построек в собственность муниципалитета не дал нужного эффекта. Законы таковы, что любой хозяин будет обязан сначала снести незаконно возведенные помещения. А земля и так государственная, чиновники же пошли на принцип.

Переговоры завершились 26 мая. Собственники, которые по решению судов были обязаны снести усадьбу до конца весны, согласились это сделать, но продлив сроки.

- Согласно документу, собственники обязуются завершить разбор всех сооружений до 8 августа этого года, при этом первый объект должен быть демонтирован к концу текущей недели, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Как мы писали ранее, оставшихся лошадей готовы приютить неравнодушные волгоградцы. Владельцу предлагают перевезти животных в эко-центр «Солнечная долина», в Волгоградский казачий конно-спортивный клуб или Спасо-Преображенский храм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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