2020-05-25T12:50:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Котельниковском районе: с COVID-19 в ЦРБ находятся 18 селян

В двух хуторах Волгоградской области – вспышка коронавирусной инфекции
Юлия Данильченко
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Жители хуторов Сазонов и Дорофеев Волгоградской области живут как на пороховой бочке: недавно там обнаружили вспышку коронавирусной инфекции и теоретически любой мог подхватить COVID-19. Всего в населенных пунктах проживает около трехсот человек, все они находятся на обязательной и строгой самоизоляции. Ограничены въезды и выезды.

25 мая оперштаб рассказал о ситуации в Котельниковском районе на брифинге.

- В Котельниковской ЦРБ находятся 18 пациентов. Плюс первая часть пациентов, которая была госпитализирована в Волгоград. Все они находятся под постоянным медицинским наблюдением, у всех взяли анализы. Кого необходимо было госпитализировать в город – мы это сделали. Есть один отказавшийся, у него предписание Роспотребнадзора по самоизоляции, ему нельзя ни с кем контактировать. В противном случае наступает ответственность, - рассказал "КП-Волгоград" зампред облздрава Николай Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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