Защитнику конюшен «Соснового бора» выписали штраф

23 Май 2020 2020-05-23T12:21:15+03:00

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Скандал со сносом конюшен усадьбы «Сосновый бор» в Волгограде длится уже почти полгода. Хозяин ресторанно-гостиничного комплекса Владимир Зубков отправился в СИЗО, а городские власти решили, что стоявшие более десяти лет на Ангарском строения тут же стали незаконными. Вторую попытку снести конюшни чиновники предприняли 15 мая. На защиту строений и находящихся в них лошадей встал волгоградский общественник Борис Пылин. Он буквально встал на пути бульдозеров. Противостояние длилось несколько дней, в результате общественника задержала полиция. А 22 мая Дзержинский районный суд оштрафовал Пылина за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции на 500 рублей.

- Меня осудили по ст.19.3 КоАП РФ, наказание - 500 рублей, - сообщил «КП-Волгоград» Борис Пылин. - Естественно, я не согласен, что виновен. Естественно, буду обжаловать в областной суд.

Несмотря на все попытки общественности встать на защиту одного из немногих мест отдыха в черте города и конного клуба, где занимались иппотерапией особенные дети, постройки все равно снесут, лошадей пристроят. Не подействовала на решение чиновников и дарственная на конюшни.

ИСТОЧНИК KP.RU