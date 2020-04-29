Выплаты для соцработников Волгоградской области: кто и сколько получит за вахтовую работу из-за коронавируса

Надбавки за работу во время пандемии коронавируса получат не только врачи, но соцработники, которым приходится по две недели не видеть родных и проводить 14 суток на работе в домах престарелых, детдомах и интернатах. Именно такой способ выбрали, чтобы минимизировать контакты с внешним миром и уберечь стариков, детей и инвалидов от COVID-19. Губернатор Волгоградской области утвердил размер стимулирующих выплат работникам госучреждений, подведомственных комитету соцзащиты региона. Выплата будет разовая от 18 до 53 тысяч рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, работают вахтовым методом в Волгоградской области около 3900 соцработников. Надбавки начнут считать начиная с 15 апреля.

По 53 670 рублей согласно постановлению губернатора Волгоградской области получат за вахтовую работу в течение 14 дней подряд без возвращения домой сотрудники стационаров и полустационаров с временным или постоянным проживанием подопечных. Список кандидатов на выплаты составит руководитель соцучреждения.

По 48 303 рубля надбавки получат зав. отделениями волгоградских соцучреждений.

По 26 835 рублей единовременной выплаты получит средний медперсонал, главные медсестры, психологи, начальники структурных подразделений, специалисты по социальной работе и реабилитации инвалидов. Такую же сумму получат повара волгоградских соцучреждений, которые по 14 дней подряд и более живут на работе.

По 21 468 рублей «коронавирусной» надбавки выделит Волгоградская область младшему медперсоналу, соцработникам, библиотекарям, помощникам воспитателя и кухонным рабочим.

И по 18 785 рублей надбавки «за вредность» в период пандемии коронавируса получат все остальные работники социальных учреждений. Списки на выплаты опять же составит непосредственное руководство.

Если сотрудник отработал больше или меньше 14 дней в месяц, то выплату пропорционально скорректируют. Если оснований для выплаты сразу несколько, то такому соцработнику заплатят большую сумму. Но суммировать стимулирующие надбавки не будут.

А те, кто оказывает помощь на дому, получат по тысяче рублей на проезд. Эти выплаты работники социальной сферы Волгоградской области получат во время действия режима повышенной опасности в регионе.