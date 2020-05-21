Общественная палата Волгограда поддержала чиновников в деле о сносе конюшен и готова пристроить лошадей

21 Май 2020 2020-05-21T09:04:55+03:00

Но содействовать в сохранении самих построек конно-спортивного клуба «Соснового бора» не собирается

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Скандал из-за сноса конюшен популярного комплекса отдыха «Сосновый бор» в Волгограде набирает обороты. После разрушения части построек, бульдозеры отступили. «Сосновый бор» составил дарственную на передачу МУК «Волгоградский казачий конно-спортивный клуб» оставшихся строений: большой и малой конюшен, манежа, ангара и хозяйственного корпуса. Городские власти взяли паузу. И тут помимо буквально вставших на пути бульдозеров общественников и зоозащитников к делу подключилась Общественная палата Волгограда (ОП). «Официалы» составили открытое обращение, в котором говорится о том, что они готовы оказать содействие во временном устройстве лошадей, остающихся на территории незаконных конюшен.

- Общественная палата официально заявляет, что готова выступить посредником и гарантом передачи лошадей... в любое из учреждений для организации их временного содержания до тех пор, пока владельцы не определятся с постоянным местом законного обитания животных, - говорится в обращении.

При этом в ОП отмечают, что «собственники незаконных конюшен заинтересованности в помощи не проявили». А остающихся в подлежащих сносу конюшнях 14 лошадей, пони и пару осликов готовы принять сразу в нескольких местах - «Солнечная долина», казачий конно-спортивный клуб и настоятель Спасо-Преображенского храма. Получается, что мысли о сохранении самих конюшен члены общественной палаты не допускают.

- Готовность обеспечить временное содержание лошадей представители вышеуказанных организаций озвучивали собственникам конюшен «Соснового бора» еще минувшей зимой, однако собственники интереса не проявили и никаких действий по данному вопросу не предприняли, - отмечают в своем обращении члены ОП Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU