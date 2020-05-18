Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 мая: возвращение маршруток и рост числа заболевших
В Волгоградской области продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз COVID-19 поставили 65 жителям региона. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на понедельник, 18 мая 2020 года.
Если сравнить последнюю неделю, то статистические данные идут на спад, однако общее количество заболевших остается на высоком уровне – 1596 пациентов. Из них выписали домой 464 человека, все они полностью выздоровели.
Все еще наблюдаются завозные случаи: приезжие из эндемичных регионов, таких, как Москва и Питер, продолжают заражать жителей Волгограда и районов. Чаще всего с больницы с диагнозом «ковид» попадают люди среднего и пенсионного возраста, но есть заболеваемость среди детей. За прошедшие сутки 5 маленьких пациентов до шести лет оказались на лечении.
Напомним, режим всеобщей самоизоляции продлится минимум до 31 мая, с 20 числа начнутся послабления.
ИСТОЧНИК KP.RU