Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 мая: возвращение маршруток и рост числа заболевших

18 Май 2020 2020-05-17T15:51:54+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 мая 2020 года, самые важные события

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В Волгоградской области продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз COVID-19 поставили 65 жителям региона. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на понедельник, 18 мая 2020 года.

Если сравнить последнюю неделю, то статистические данные идут на спад, однако общее количество заболевших остается на высоком уровне – 1596 пациентов. Из них выписали домой 464 человека, все они полностью выздоровели.

Все еще наблюдаются завозные случаи: приезжие из эндемичных регионов, таких, как Москва и Питер, продолжают заражать жителей Волгограда и районов. Чаще всего с больницы с диагнозом «ковид» попадают люди среднего и пенсионного возраста, но есть заболеваемость среди детей. За прошедшие сутки 5 маленьких пациентов до шести лет оказались на лечении.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции продлится минимум до 31 мая, с 20 числа начнутся послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU