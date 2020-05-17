География COVID-19 в Волгоградской области: в Николаевском районе плюс 10 зараженных

17 Май 2020 2020-05-17T13:59:04+03:00

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17 мая оперштаб сообщил о географии распространения коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области. Больше всего новых случаев в Волгограде: 22 жителя города-героя попали в стационары с подтвержденным диагнозом. На втором месте – Николаевский район – плюс 10 новых случаев. Откуда там появился очаг COVID-19 – разбирается Ропотребнадзор. Однако картина печальная: число инфицированных достигло полторы сотни, еще два человека умерли.

На третьем месте Волжский, где 7 больных за сутки. Дальше по списку муниципалитеты: в Даниловском районе – плюс 5, в Быковском и Среднеахтубинском – по 4 случая, Палласовском – 3 новых пациента, по два диагноза оставили в Котельниковском, Старополтавском, Суровикинском и Урюпинскиом районах, по одному – В Жирновском и Камышинском.

Таким образом всего на территории Волгоградской области 1596 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU