2020-05-17T14:43:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгоградской области за сутки заболели 5 детей до шести лет

Больше всего инфицированных на 17 мая 2020 года среди людей пенсионного возраста
Юлия Данильченко
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Фото: администрация ВОФото: администрация ВО
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Маленькие дети продолжают пополнять статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области. 17 мая оперштаб сообщил о 65 новых случаях, а также предоставил возрастные категории зараженных. 5 детей до шести лет попали в больницы с COVID-19. Врачи уверяют, что они болеют относительно легко, часто бессимптомно.

Среди молодых людей от 18 до 29 лет – 8 заболевших. Гораздо больше случаев в возрасте от 30 до 49 лет – 21 человек. В группе риска были и остаются люди от 50 и старше – таких случаев зафиксировано 22. Что касается волгоградцев 65+, то среди них «ковид» подхватили 9 человек. Все они находятся в стационарах под наблюдением медиков.

Что касается несовершеннолетних, то на данный момент на лечении находятся 1119 пациентов, из них 52 ребенка. Еще у 68 детей подозревают опасную инфекцию.

Роспотребнадзор установил всех контактировавших с больными, все изолированы, у них взяли анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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