2020-05-14T10:35:40+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: еще 96 человек за сутки

На 14 мая 2020 в Волгоградской области число зараженных COVID-19 уде составляет 1355 человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус не на шутку разбушевался в Волгоградской области.Коронавирус не на шутку разбушевался в Волгоградской области.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В последние дни Волгоградская область бьет «рекорды» по коронавирусу и уже закрепилась в «десятке» регионов с самыми высокими темпами распространения инфекции. За последние сутки – к 14 мая – к числу тех, кому установили диагноз COVID-19 добавилось еще 96 человек. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК. С этим показателем на сегодняшний день Волгоградская область оказалась на десятом месте в стране. Всего с начала пандемии в Волгоградской области численность заболевших коронавирусной инфекцией уже составляет 1355 человек.

Всего в России только за последние сутки подтвержденных случаев COVID-19 – 9 974 в 84 регионах. В «лидерах» по-прежнему Москва, Московская область и Санкт-Петербург. На юге России хуже, чем в Волгоградской области сейчас обстановка только в Краснодарском крае – там за сутки плюс 97 заболевших.

К счастью, 40,6% всех заболевших в стране переносят инфекцию в легкой форме без клинических проявлений. Но летальных случаев все равно предостаточно – за последние сутки к 14 мая в России умерло 96 пациентов с коронавирусом. В Волгоградской области, к счастью, этот список не пополнился – у нас по-прежнему зафиксировано 13 смертей.

Есть и хорошие новости – из волгоградских больниц стали активнее выписывать выздоровевших. За минувшие сутки больницы покинули 56 волгоградцев.

Инфографика ИЦК.

Инфографика ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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