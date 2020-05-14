Проехал на красный: в центре Волгограда опять ДТП на злосчастном перекрестке

14 Май 2020 2020-05-14T09:45:27+03:00

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Перекресток улицы Комсомольская и проспекта Ленина в Волгограде уже давно снискал «славу» самого аварийного, волгоградцы называют его «проклятым». Но виновны в этом сами же автомобилисты, которых не останавливают ни знаки, ни светофоры, которые уже вынесли на консоли над дорогой для лучшей видимости. Вот 13 мая опять на этом перекрестке произошло ДТП. И снова пострадала ни в чем неповинная женщина. Причина банальная – нерадивый водитель решил проскочить на запрещающий сигнал светофора.

- Авария произошла примерно в 16.15. 47-летний водитель на «Тойота Хайлюкс» ехал по улице Комсомольской в сторону улицы Советской. На пересечении с проспектом Ленина выехал на красный сигнал светофора и врезался на полной скорости в «Пежо 206». 54-летний водитель пострадавшей иномарки отделался испугом, а вот его 51-летняя пассажирка получила травмы, ее госпитализировали, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/778998" frameborder="0"></iframe> На перекрестке улицы Комсомольской и проспекта Ленина в Волгограде опять ДТП с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU