2020-05-14T09:45:27+03:00
Происшествия

Проехал на красный: в центре Волгограда опять ДТП на злосчастном перекрестке

На пересечении улицы Комсомольская и проспекта Ленина столкнулись две иномарки, пострадала женщина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Перекресток улицы Комсомольская и проспекта Ленина в Волгограде уже давно снискал «славу» самого аварийного, волгоградцы называют его «проклятым». Но виновны в этом сами же автомобилисты, которых не останавливают ни знаки, ни светофоры, которые уже вынесли на консоли над дорогой для лучшей видимости. Вот 13 мая опять на этом перекрестке произошло ДТП. И снова пострадала ни в чем неповинная женщина. Причина банальная – нерадивый водитель решил проскочить на запрещающий сигнал светофора.

- Авария произошла примерно в 16.15. 47-летний водитель на «Тойота Хайлюкс» ехал по улице Комсомольской в сторону улицы Советской. На пересечении с проспектом Ленина выехал на красный сигнал светофора и врезался на полной скорости в «Пежо 206». 54-летний водитель пострадавшей иномарки отделался испугом, а вот его 51-летняя пассажирка получила травмы, ее госпитализировали, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На перекрестке улицы Комсомольской и проспекта Ленина в Волгограде опять ДТП с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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